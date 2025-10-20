Bruno Peres/Agência Brasil Aplicativo bancário para pagamento financeiro em pix

Usuários relataram instabilidade no Pix nesta segunda-feira (20), em meio a uma instabilidade global no serviço de nuvem da Amazon, a Amazon Web Services (AWS).





O site DownDetector registrou um aumento exponencial de reclamações, por volta de 12h36, com 228 notificações de erros no Pix, que afetaram principalmente cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Curitiba e Recife.

Agora a tarde, as notificações continuam.

O site DownDetector apontava 623 notificações de falhas na AWS, às 16h53.

No Pix, neste mesmo horário, eram 166 reclamações, sendo 56% relacionadas a transferências.

O Google registrou um salto nas pesquisas do termo Pix e de instituições financeiras como PicPay.

Não se sabe exatamente o motivo das falhas, mas, ao que tudo indica, o sistema deve ter sido afetado pela queda da AWS nesta manhã.

Estas falhas causaram problemas em uma série de aplicativos e plataformas em diversos países desde o início da madrugada desta segunda, impactando serviços como o PicPay e o Mercado Pago.



A pane também causou instabilidade nas plataformas da própria Amazon, como o Prime Vídeo e a Alexa.



Os primeiros relatos de falhas começaram por volta das 3h30 (horário de Brasília).

Às 7h35, a AWS disse que a “maioria dos serviços” haviam sido restabelecidos, mas alertou que erros ainda poderiam ocorrer.



Também pediu que os usuários limpassem o cache e reiniciassem os sistemas afetados.







O Mercado Pago reconheceu a instabilidade em seus aplicativos e afirmou que suas equipes trabalhavam rapidamente para restabelecer o sistema. Às 16h44, o site DownDetectora inda registrava 360 reclamações.

O PicPay também confirmou que os serviços estavam mais lentos que o comum, em decorrência da instabilidade global da AWS, e acrescentou que as empresas estavam trabalhando em conjunto para resolver o problema o mais rapidamente possível.



De acordo com o DownDetector, às 16h46, o PicPay registrava 557 reclamações.

Neste mesmo horário, também permanecia alto o número de reclamações no Stone, 567, e no Mercado Livre, 397.

Já o Banco Central, sobre o Pix, quando questionado sobre a instabilidade relatada por alguns usuários, afirmou que os sistemas administrados pela instituição funcionam normalmente.

Mas o DownDetector aponta 65 reclamações do Banco Central, às 16h51, sendo 65% relacionadas a falhas no Pix.