O AI Bank Summit 2025, maior evento global voltado à aplicação de Inteligência Artificial no setor financeiro, encerra sua programação nesta sexta-feira (17) com painéis dedicados à regulação e ao futuro do Open Finance.

O encontro ocorre de forma totalmente online desde segunda-feira (13) e reúne especialistas nacionais e internacionais para discutir os impactos da tecnologia em bancos, fintechs e investidores.

Durante a semana, o Summit apresentou uma agenda diversificada. Na abertura, o historiador Yuval Noah Harari abordou os efeitos da IA sobre o trabalho e decisões financeiras, destacando a importância de equilibrar eficiência tecnológica e responsabilidade humana.

Ainda no primeiro dia, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, apresentou palestra sobre ética e regulação no uso de algoritmos em instituições financeiras.

Na terça-feira (14), os debates focaram em segurança e aplicação prática da IA em grandes corporações, abordando prevenção a fraudes, privacidade de dados, compliance automatizado e gestão de riscos digitais.

Entre os participantes estiveram Danilo McGarry, especialista em transformação digital, e Paul Dongha, chefe de estratégia de IA do NatWest Group, que discutiram mecanismos de confiança e transparência em sistemas inteligentes.

Na quarta-feira (15), os painéis analisaram o papel da IA na educação financeira e no comércio digital, explorando como algoritmos redefinem o consumo, influenciam a oferta de crédito e a interação entre empresas e clientes.

Nesta sexta-feira, o encerramento do evento concentra-se em temas regulatórios e no futuro do Open Finance, incluindo discussões sobre propriedade de dados e responsabilidade das instituições financeiras na era da Inteligência Artificial.

Segundo Edgar Abreu, idealizador do Summit e fundador do Cursos Edgar Abreu, o objetivo é preparar o setor financeiro para mudanças estruturais impulsionadas pela tecnologia.

O AI Bank Summit oferece três modalidades de ingresso: Básico, com acesso às transmissões ao vivo; VIP, com certificado e materiais complementares; e VIP + MBA, que inclui o programa MBA AI BankPro, previsto para iniciar em novembro.

As transmissões diárias começam sempre às 19h, encerrando hoje a sequência de debates e análises do evento.