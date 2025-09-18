@senatorrandpaul/Reprodução Rand Paul é um senador republicano estadunidense pelo estado de Kentucky

Cinco senadores dos Estados Unidos, entre eles Rand Paul, do Partido Republicano de Donald Trump, apresentaram nesta quinta-feira (18), em Washington, um projeto de lei para derrubar as tarifas criadas pelo presidente sobre produtos importados do Brasil.

A proposta também conta com o apoio dos democratas Tim Kaine, Chuck Schumer, Jeanne Shaheen e Ron Wyden.

As tarifas foram estabelecidas com base na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA). Como o projeto tem tramitação privilegiada, o Senado será obrigado a votar.

O texto, apresentado como resolução conjunta, busca encerrar a “ emergência nacional ” declarada por Trump em 30 de julho de 2025, por meio da Ordem Executiva 14323. Essa emergência foi a justificativa usada para impor as tarifas ao Brasil.

Pela Lei de Emergências Nacionais, o Congresso pode cancelar esse tipo de decisão presidencial. Se aprovado, o projeto derruba a emergência e as tarifas caem automaticamente.

ACOMPANHE: Governo anuncia crédito a exportadores após tarifas.

Republicano rompe com presidente

Rand Paul, republicano do Kentucky, criticou a medida de Trump, afirmando que, apesar de condenar a repressão do governo brasileiro contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, o presidente dos EUA não tem autoridade para impor tarifas unilateralmente. Ele ressaltou que “ a política comercial pertence ao Congresso, não à Casa Branca ”.

O democrata Tim Kaine (VA) chamou as tarifas de “ ultrajantes ” e afirmou que é necessário impedir que Trump conduza “ guerras comerciais incompetentes e caóticas ” que encarecem produtos básicos para os estadunidenses.

Para o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, as tarifas aumentam preços e instabilidade econômica enquanto Trump busca avançar “ agendas políticas mesquinhas ”. Jeanne Shaheen acrescentou que a medida prejudica famílias e empresas e exemplifica o uso da economia para interferir no Judiciário de outro país.

O senador Ron Wyden descreveu as tarifas sobre café, carne bovina e outros produtos brasileiros como um “ abuso flagrantemente ilegal da lei ” e afirmou apoiar a resolução que desafia a medida.

Comércio bilateral em risco

Segundo os dados do comunicado, os Estados Unidos importam mais de US$ 40 bilhões (cerca de R$ 212,2 bilhões, na cotação atual) por ano em produtos brasileiros, incluindo quase US$ 2 bilhões (cerca de R$ 10,6 bilhões) em café, que não é produzido em larga escala no país.

O comércio entre os dois países sustenta cerca de 130 mil empregos nos EUA, que ainda têm superávit na balança com o Brasil.

O documento alerta que uma guerra comercial elevaria custos para consumidores estadunidenses, prejudicaria as duas economias e poderia aproximar o Brasil da China.

O projeto também recebeu apoio dos senadores Peter Welch e Angus King.