Bruno Peres/Agência Brasil Diferentes funcionalidades do Pix tornam mais prática a vida do usuário

O Pix é uma forma de pagamento instantâneo brasileiro. O Banco Central ( BC) foi o responsável por criar o método que permite a transferência de recursos entre contas de forma rápida e prática a qualquer hora do dia.

Os pagamentos via Pix podem ser realizados a partir de uma conta corrente, conta poupança ou conta de pagamento pré-paga.

Pix Automático

O Pix Automático é uma funcionalidade do sistema de pagamentos instantâneos, que permite que seja possível realizar pagamentos recorrentes — como aluguel o condomínio e assinaturas de serviços de streaming — de forma automática e sem a necessidade de autorizar cada nova transação.

Essa modalidade está disponível para todos os usuários do Pix. Empresas com CNPJ ativo também podem oferecer o pagamento por Pix Automático, mesmo que antes não tivessem a possibilidade de cobrar por débito automático.

O recurso também garante controle total sobre as cobranças diretamente pelo aplicativo da instituição financeira utilizada, permitindo ao cliente cancelar pagamentos ou ajustar limites sempre que necessário. Além disso, é possível acompanhar todos os pagamentos agendados para os próximos dias.

Quando usar?

Esse tipo de funcionalidade é ideal para quando o usuário quer deixar de utilizar o cartão de crédito para pagamentos recorrentes e reservar o limite do cartão para pagamentos ocasionais ou mesmo para emergências.

Pix Automático x cartão de crédito

Diferente do Pix Automático, em caso de clonagem ou furto, o cartão de crédito ou débito precisa ser cancelado, o que resulta também no cancelamento de todas as assinaturas e pagamentos vinculados a ele. Já no caso do Pix Automático isso não ocorre, pois ele não está atrelado a nenhum cartão.

Entretanto, é importante ressaltar que ao contrário do Pix Automático, o cartão de crédito, provavelmente oferece algum benefício como programas de recompensa por milhas, seguros de viagem ou promoções de estabelecimentos conveniados.

O cartão também facilita que o pagador concentre numa mesma data todos os pagamentos por serviços recorrentes que colocou naquele cartão.

Além disso, a principal diferença é que o cartão de crédito é um instrumento de crédito. Ou seja, o que é gasto hoje, só será pago em uma fatura mais a frente. Geralmente no próximo mês referente aquela compra.

Já o Pix Automático não funciona dessa forma. O dinheiro é debitado da conta na hora da cobrança pelo prestador, não no mês seguinte.









E o boleto?

Para quem gosta de organização, ter tudo impresso ou pagar em dinheiro em espécie o boleto continua sendo uma opção válida.

No Pix Automático esse tipo de pagamento não é possível, afinal o pagamento sai exclusivamente da conta do cliente de forma digital. Sendo assim necessário o dinheiro em conta.

É importante ressaltar que colocar o boleto em débito automático não terá as mesmas funções que o Pix Automático.

Isso porque nessa modalidade do Pix, o pagador pode realizar o pagamento de qualquer conta corrente independentemente do banco onde o seu prestador de serviço tem conta.

Enquanto no débito automático só é possível pagar uma conta por dentro automático se você tiver conta no mesmo banco em que o prestador de serviço tem conta.

Outro ponto é que se no dia da cobrança realizada pelo débito automático, o pagador não houver saldo suficiente, o pagamento simplesmente não é realizado e o cliente fica em débito.

Já no Pix Automático, caso não haja fundos na conta no momento da cobrança, o usuário recebe uma notificação e uma nova tentativa é feita no mesmo dia. Se a falta de saldo continuar, n ovas tentativas podem ocorrer nos dias seguintes.

Além disso, no Pix Automático o cliente é avisado sobre cada agendamento e pagamento realizado, oferecendo ao cliente total controle pelo aplicativo do banco, algo que não acontece no débito automático.

Pix parcelado

O Pix Parcelado é uma nova funcionalidade do Pix tradicional e segundo o Banco Central deverá estar disponível para a população e para os lojistas ainda neste mês de setembro de 2025.

Essa modalidade possibilitará ao consumidor fazer compras de maneira similar ao parcelamento no cartão de crédito, mas através de uma transação Pix. O pagador poderá pagar o valor em parcelas, enquanto o recebedor terá acesso a todo o valor instantaneamente.

Segundo o BC, a funcionalidade tem potencial para estimular o uso do Pix no varejo para a compra de bens e serviços de valor mais elevado, favorecendo quem não tem acesso a esse tipo de operação.

O Pix Parcelado poderá ser usado para qualquer tipo de transação Pix, inclusive para transferências.

Pix em Garantia

O Pix em Garantia será uma modalidade que permitirá que os recebimentos futuros de Pix sejam usados como garantia em operações de crédito. O objetivo dessa funcionalidade é baratear o crédito ofertado para as empresas, principalmente para aquelas cujo uso do Pix é mais relevante.

A medida é voltada para estabelecimentos comerciais e pessoas jurídicas, sem alterar a forma de uso do Pix por pessoas físicas.

Ainda em fase de desenvolvimento pelo Banco Central, a expectativa é que o Pix em Garantia esteja disponível apenas em 2026, por ser uma infraestrutura mais complexa.

Pix Saque

O Pix Saque permite que todos os usuários do Pix realizem um saque em pontos habilitados ao serviço. Ou seja, estabelecimentos comerciais, redes de caixas eletrônicos ( ATMs) e caixas eletrônicos próprios dos bancos.

Para ter acesso ao dinheiro em espécie, o usuário deverá realizar um Pix para o agente de saque por meio da leitura de um QR Code que é mostrado ao cliente ou a partir do aplicativo do prestador do serviço. Esse processo é semelhante ao do Pix normal.

Pix Troco

No caso do Pix Troco, a dinâmica é idêntica ao Pix Saque, com a diferença que o saque de dinheiro em espécie acontece junto com a realização de uma compra no agente de saque. Ou seja, o usuário faz a compra de um produto ou serviço e aproveita para também realizar um saque.

O extrato do cliente ver o valor correspondente ao saque e o valor referente à compra.