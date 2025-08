Fábio Alves/Unsplash Setor cervejeiro atinge novo recorde com crescimento de rótulos e exportações

A produção de cervejas sem álcool vêm ganhando espaço no mercado nacional, com crescimento de 536,9% registrado em 2024, segundo o Anuário da Cerveja 2025, lançado nesta terça-feira (05) pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

As versões desalcoolizadas, com teor igual ou inferior a 0,5%, passaram a representar 4,9% de todo o volume fabricado no Brasil. Também fazem parte do segmento as cervejas de baixo teor alcoólico, até 2%.

O levantamento ainda aponta que o país alcançou 43.176 cervejas e 55.015 marcas cadastradas no Mapa em 2024.

Atualmente, são 1.949 cervejarias registradas, com a abertura de 102 novos estabelecimentos, um crescimento de 5,5% em relação ao ano anterior ao relatório.

Sobre as exportações, o país registrou cerca de 332,5 milhões de litros de cerveja comercializadas no ano passado, com alta de 43,4% em relação a 2023.

O faturamento com o comércio exterior chegou a US$ 204 milhões (cerca de R$ 1,1 bilhão, na cotação atual), um crescimento de 31,1%. Esse é o maior valor já registrado desde o início da série histórica.

O Paraguai foi o principal destino das bebidas brasileiras, com 66,5% do total exportado. A América do Sul concentrou 97,7% das exportações brasileiras de cerveja.

Crescimento por estado

São Paulo lidera o ranking de registros com 12.803 cervejas cadastradas e também possui a maior média de produtos por estabelecimento, 30, sendo que a média nacional é de 22,2. Em número de estabelecimentos, o estado também se destaca com 427 unidades.

Já Santa Catarina teve o maior crescimento proporcional, com 25 novas cervejarias em 2024, o que representa um aumento de 11,1%.

A região Sudeste concentra 45,6% de todas as cervejarias do país, e 790 municípios brasileiros têm ao menos uma registrada.

O Rio Grande do Sul é o estado com maior cobertura populacional por cervejaria, com uma a cada 32.177 habitantes, abaixo da média nacional de uma para cada 109.073 habitantes.





Alemanha lidera importações

Quanto a importações, o país registrou 3,18 milhões de litros de cerveja da Alemanha, o equivalente a 42,5% do volume total importado.

Nove dos quinze países que mais exportam cerveja para o Brasil em valor são europeus.