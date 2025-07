Reprodução/TV Globo Geraldo Alckmin em café da manhã com Ana Maria Braga, no Mais Você

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), disse nesta quinta-feira (31) que as tarifas impostas aos produtos brasileiros pelo governo dos Estados Unidos são um "perde-perde" para ambas as nações, ou seja, afetam as duas negativamente. A declaração foi dada em entrevista ao programa Mais Você, da rede Globo.



"Na década de 80, 24% do que nós importávamos era para os Estados Unidos. Hoje é 12%, é metade. Diversificar mercados é importante, mas nós queremos aumentar o comércio com os Estados Unidos. Eu falei para o Howard Lutnick: vamos sair do perde-perde e ir para o ganha-ganha", disse, após chamar o Brasil de "injustiçado" pelo tarifaço.

De acordo com Alckmin, o governo brasileiro está aberto ao diálogo e busca negociar com os Estados Unidos.

"O presidente Lula está aberto ao diálogo. Se depender ele, o diálogo é ontem. Nós não criamos o problema, mas estamos trabalhando para resolver", continuou.

Medo de demissões em massa

Quando questionado se o governo já se articula para auxiliar a manutenção do emprego nos setores atingidos pelo tarifaço, Alckmin disse que está sendo preparado um plano de três etapas.

"Ele foca no emprego, em preservar o emprego e a produção. Primeiro, aqueles 35,9% que foram efetivamente atingidos pela tarifa, nós vamos lutar para diminuir. Não damos isso como um assunto encerrado. A negociação não encerrou ontem", disse.

"Segundo, procurar alternativas de mercado, então, você tem outros locais para colocar. E terceiro, apoiar setores", continuou o ministro, que listou os mais atingidos.

"O pescado é bastante atingido, o mel, frutas, carne bovina e, especialmente, indústria. Essa é mais difícil de você colocar, porque é muito focada naquele mercado, não é fácil você rapidamente modificar", disse.

*Matéria em atualização