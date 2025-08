Casa Branca/Reprodução Donald Trump , na Casa Branca

A Casa Branca informou nesta quinta-feira (31) que o presidente Donald Trump assinará uma ordem executiva ainda hoje impondo novas tarifas a parceiros comerciais.

As medidas, segundo secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, entrarão em vigor nesta sexta-feira, dia 1.



"A assinatura acontecerá em algum momento desta tarde ou mais tarde esta noite”, disse Leavitt, durante uma coletiva de imprensa, reforçando que as tarifas recíprocas entrarão em vigor em 1º de agosto.



Ainda de acordo com a Casa Branca, os Estados Unidos já fecharam acordos com dois terços de seus 18 principais parceiros comerciais, ou 12 países.

Entre eles estão a União Europeia, o Reino Unido, o Japão e a Coreia do Sul.



No caso do Brasil, assim como a Índia, a definição foi unilateral.

A ordem executiva do Brasil foi assinada por Trump nesta quinta-feira (30), elevando a taxação sobre as exportações de produtos brasileiros em 50%, a partir de 6 de agosto.

O documento trouxe um anexos com uma lista extensa de exceções; ao todo, 695 categorias que não serão atingidas pela tarifa adicional.



Anúncio e suspensões

O anúncio do tarifaço foi feito pelo presidente Donald Trump em abril e, de lá para cá, o início da sobretaxação foi adiada por pelo menos duas vezes para dar mais tempo às negociações.

Os planos dos Estados Unidos para os países que não chegaram a um acordo tarifário não estão definidos.

Anteriormente, o presidente havia dito que cerca de 150 países receberiam uma carta impondo tarifas gerais de cerca de 10% a 15%.



“Os demais países que não têm um acordo ou que já receberam uma carta, receberão notícias deste governo até o prazo final desta noite, à meia-noite” , disse a porta-voz, sem confirmar se essas taxas ainda serão mantidas.

O fato é que muitas definições estão sendo deixadas para o último minuto, porque a Casa Branca tem prolongado as negociações com vários parceiros.

A porta-voz da Casa Branca afirmou ainda que mais acordos podem ser fechados antes de sexta-feira.



Segundo informou o Secretário de Comércio, Howard Lutnick, os EUA chegaram a um acordo com o Camboja e a Tailândia, na quarta-feira (30).





Mais cedo, nesta quinta, a Casa Branca confirmou que as tarifas cobradas atualmente do México foram prorrogadas por mais 90 dias, para permitir mais tempo para as negociações comerciais.

As tarifas sobre exportações mexicanas estavam previstas para subir de 25% para 30% a partir desta sexta-feira.



“Se mais acordos forem fechados entre agora e a meia-noite, eu jamais descartaria o presidente. Vocês já o viram fazer isso antes”, c oncluiu a porta-voz da Casa Branca.