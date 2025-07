Reprodução/GOV Pedidos de reembolso são feitos no aplicativo "Meu INSS"





Os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que tiveram descontos indevidos no esquema de fraude bilionária começam a receber o reembolso nesta quinta-feira (24). Segundo a Previdência Social, cerca de 400 mil pessoas vão ser ressarcidas neste primeiro lote.

Os reembolsos seguem uma ordem de adesão aos pedidos, por isso devem receber em primeiro momentos os primeiros pensionistas e aposentados que solicitaram (veja abaixo como fazer o pedido) .

Pagamento automático

Quem já solicitou o ressarcimento dos descontos indevidos não precisa realizar nenhuma nova ação, o valor cai diretamente na mesma conta onde o aposentado já recebe o benefício. O dinheiro depositado será corrigido pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), sem necessidade de informar dados bancários.

Ao todo, quase 1 milhão pessoas já aderiram à devolução, valor correspondente a quase metade dos 2,05 milhões de beneficiários que foram lesados na fraude do INSS.

Para receber, não é preciso ação judicial: basta que o beneficiário faça a adesão ao acordo firmado pelo governo. O prazo para adesão vai até 14 de novembro, com possibilidade de extensão por parte do INSS, caso seja necessário.

A adesão pode ser feita de forma gratuita e sem envio de documentos extras, tanto pelo aplicativo Meu INSS quanto presencialmente em agências dos Correios em todo o país.

Como solicitar?

Todo beneficiário que contestou descontos indevidos e não recebeu uma resposta da entidade no prazo de 15 dias, ou que a resposta não foi satisfatória, pode aderir ao acordo e solicitar o ressarcimento.





Confira o passo a passo para pedidos pela internet:

- Acesse o aplicativo "Meu INSS" com seu CPF e senha;

- Toque em "Consultar Pedidos" e, depois, em "Cumprir Exigência" em cada pedido (pode ser um ou mais);

- Leia com atenção o acordo e, no final da tela, toque em "Aceito receber" e depois em "Sim";

- No final, basta tocar em "Enviar".

Após o processo, o beneficiário receberá o pagamento automaticamente na conta, em um dos lotes futuros. O INSS reforça que não envia links por WhatsApp, e-mail ou SMS.