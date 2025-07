Bruno Peres/Agência Brasil Aplicativo bancário para pagamento financeiro em pix





O Banco Central do Brasil (BC) informou nesta quarta-feira (23) que dados cadastrais, incluindo chaves Pix, de cerca de 11 milhões de brasileiros foram expostos após acessos indevidos ao Sisbajud, sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), entre os dias 20 e 21 de julho. O acesso ocorreu por meio do roubo de credenciais de usuários.



Segundo o BC, os dados acessados envolvem nome completo, chave Pix, nome do banco, número da agência e número da conta. Não houve comprometimento de senhas, extratos, saldos ou qualquer outra informação protegida por sigilo bancário.

" As informações obtidas são de natureza cadastral, que não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras ", comunicou o BC.

O CNJ afirmou que, assim que identificou o incidente, corrigiu a vulnerabilidade e adotou medidas de contenção. O sistema já opera normalmente.

O Conselho também comunicou o caso à Polícia Federal e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), como prevê a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Um comunicado oficial foi divulgado para registrar o ocorrido.

Apesar de a legislação não exigir notificação por conta do baixo impacto potencial, o Banco Central optou por tornar o caso público " à vista do compromisso com a transparência que rege sua atuação ".





Consulta de dados será disponibilizada

O CNJ informou que vai divulgar em seu site oficial o canal pelo qual os cidadãos poderão consultar se seus dados foram afetados.

A instituição reforçou que “ continuará trabalhando com todos os órgãos competentes para manter a confiança e a segurança de seus sistemas ”.