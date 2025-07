Joédson Alves/Agência Brasil Receita libera consulta ao 3º lote do IR na quinta-feira (24)





A Receita Federal abrirá, às 10h da próxima quinta-feira (24), a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2025, que contempla 7.219.048 contribuintes, entre prioritários e não prioritários.

Os pagamentos, que totalizam R$ 10 bilhões, estão programados para 31 de julho, também uma quinta-feira. Do montante total, cerca de R$ 557,7 milhões serão destinados a grupos com prioridade legal.

Estão incluídos idosos acima de 80 anos (15.988 restituições), pessoas entre 60 e 79 anos (83.575), contribuintes com deficiência física, mental ou moléstia grave (11.298) e aqueles cuja principal fonte de renda é o magistério(35.315).

Além desses, 6.316.894 restituições serão pagas a contribuintes que, mesmo sem prioridade legal, tiveram preferência por utilizarem a declaração pré-preenchida ou optarem pelo recebimento via PIX.

Outros 755.978 contribuintes não prioritários também foram contemplados.





Como consultar se foi contemplado

A verificação pode ser feita pelo site oficial da Receita Federal, na seção “ Meu Imposto de Renda ”. A área permite consultas simplificadas e completas, nesse último caso, via extrato de processamento acessado pelo portal e-CAC.

Caso haja pendências na declaração, o contribuinte pode retificá-la e corrigir os dados informados.

Também é possível realizar a consulta por meio do aplicativo da Receita Federal, disponível para tablets e smartphones. Nele, o usuário encontra informações sobre a liberação da restituição e a situação cadastral do CPF.

Os valores são depositados apenas em contas bancárias de titularidade do contribuinte. Se houver erro nos dados bancários ou problema com a conta, o pagamento é bloqueado por segurança. Nesses casos, é possível fazer o reagendamento por até um ano, por meio do Banco do Brasil, agente financeiro responsável pelos créditos.

O reagendamento pode ser feito no Portal BB ou pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva). Para isso, o contribuinte precisa informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração.

Se o valor não for resgatado no prazo de um ano, será necessário solicitar nova liberação pelo portal e-CAC, no menu “Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda”.