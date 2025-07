Reprodução Feiras chinesas vendem Labubu falsos “Lafufu” em massa





Um mercado em uma pequena cidade no norte da China chamou atenção recentemente por vender, em larga escala, bonecos parecidos com o Labubu, pelúcia colecionável que virou febre global entre celebridades como Marc Jacobs e Lisa, do grupo sul-coreano Blackpink. Mas os brinquedos oferecidos ali não eram originais. Tratavam-se de cópias conhecidas como Lafufu, falsificações que ganharam fama própria — e até fãs. As informações são da CNN, NY Post, The Sun e Business Insider.

Criado pelo artista Kasing Lung e produzido pela empresa chinesa Pop Mart, o Labubu se tornou um dos bonecos mais desejados da cultura pop atual. Em alguns casos, suas versões limitadas alcançam valores muito acima do preço de lançamento, esgotando em segundos em caixas surpresas ("blind boxes"). A popularidade é tanta que as lojas oficiais frequentemente ficam sem estoque, abrindo espaço para o mercado de réplicas.

Nas redes sociais chinesas, usuários apelidaram alguns Lafufus mais grotescos de "Lagolgol", em alusão à palavra "gol", que significa "cachorro" em mandarim. As falsificações variam entre tentativas fiéis e versões absurdas, com olhos desalinhados, dentes tortos e proporções bizarras. Para alguns consumidores, quanto mais bizarro o boneco, mais divertido.

Diante da disseminação das cópias, a própria Pop Mart entrou com pedido de registro da marca "Lafufu" como medida defensiva. Segundo a mídia estatal chinesa, o objetivo seria facilitar ações contra infratores. Ainda assim, o fenômeno só cresce. Desde junho, autoridades alfandegárias da China apreenderam dezenas de milhares de Lafufus destinados à exportação.

Um desses mercados foi fechado recentemente após fiscalização local, e o governo chinês prometeu intensificar ações para "proteger os direitos de propriedade intelectual e promover a indústria nacional de brinquedos de design".

Fora da China, os Lafufus também invadiram o mercado. Em Nova York, versões falsas são vendidas por até US$ 10 (R$ 55,75) em locais como a Canal Street, enquanto originais custam entre US$ 28 e US$ 30 (R$ 156 a R$ 167), podendo ultrapassar centenas de dólares em revendas. No Reino Unido, autoridades de saúde emitiram alertas sobre riscos à segurança infantil associados às cópias que, além de não seguirem padrões de segurança, podem conter componentes tóxicos.

Sites especializados e fóruns como o Reddit discutem maneiras de identificar um Labubu verdadeiro. Entre os sinais: o original tem nove dentes, selo UV invisível no pé, pintura uniforme e QR code que leva ao site oficial da Pop Mart. Já os Lafufus costumam ter mais ou menos dentes, cores imprecisas e materiais mais rígidos.





Mesmo assim, os bonecos falsificados vêm conquistando fãs por seu charme involuntário. Para esses colecionadores, o defeito é o novo diferencial.

Com o sucesso inesperado dos Lafufu e a reação do mercado, a história do Labubu, que começou como um designer toy de nicho, se tornou um retrato da cultura pop atual: onde a linha entre original e cópia, arte e meme, autenticidade e viralização, está cada vez mais borrada.