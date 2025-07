Reprodução Donald Trump deseja mudar receita da Coca-Cola nos Estados Unidos





O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , afirmou que a Coca-Cola aceitou reformular sua receita no país, substituindo o xarope de milho por açúcar de cana como principal adoçante. Se confirmada, a mudança representaria uma das maiores alterações na composição da bebida em décadas.









A declaração foi feita por Trump em sua rede Truth Social, onde agradeceu à empresa pela suposta decisão. “Tenho conversado com a Coca-Cola sobre o uso de açúcar de cana de verdade na Coca nos Estados Unidos, e eles concordaram em fazer isso” , escreveu. “Será uma boa iniciativa deles - vocês vão ver. É simplesmente melhor!” .

O anúncio se alinha com a campanha do secretário de Saúde norte-americano, Robert F. Kennedy Jr., que vem pressionando grandes indústrias a remover ingredientes ultraprocessados dos alimentos e bebidas vendidos no país. Ele critica publicamente o uso de xarope de milho com alto teor de frutose, corantes artificiais e óleos vegetais refinados, associando essas substâncias ao avanço de doenças metabólicas e inflamatórias.

A Coca-Cola, por enquanto, não confirmou a mudança. Um porta-voz limitou-se a dizer que a empresa “agradece o entusiasmo do presidente Trump” e que mais detalhes sobre “novas ofertas inovadoras” serão divulgados em breve.

Apesar da expectativa por uma Coca mais “natural”, o tema preocupa o setor agrícola. A Associação de Refinadores de Milho alertou que a substituição do adoçante colocaria em risco milhares de empregos na indústria alimentícia, além de elevar as importações de açúcar. “Não há qualquer benefício nutricional comprovado nessa troca” , disse o presidente da entidade, John Bode.

Atualmente, a Coca-Cola vendida nos EUA é adoçada com HFCS (sigla em inglês para xarope de milho com alto teor de frutose), mais barato e abundante no mercado interno. Em países como Brasil, Reino Unido e México, a versão padrão leva açúcar de cana, ingrediente que muitos consumidores consideram mais “autêntico” no sabor.

Mesmo pressionando por mudanças, Trump continua fiel à Diet Coke, que é um refrigerante adoçado com aspartame. Durante seu mandato anterior, chegou a instalar um botão exclusivo na mesa do Salão Oval para solicitar a bebida sempre que quisesse.

Do que é feita a Coca-Cola nos EUA?



Segundo informações do próprio rótulo, a Coca-Cola original nos Estados Unidos contém:

. Água gaseificada



. Xarope de milho com alto teor de frutose (HFCS)



. Corante caramelo (produzido com amônia e sulfitos)



. Ácido fosfórico



. Aromatizantes naturais (incluindo extratos vegetais como noz-de-cola)



. Cafeína



Versões produzidas fora dos EUA, como a chamada "Mexican Coke", costumam usar açúcar de cana, elemento desejado por Donald Trump.



