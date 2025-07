Divulgação Molho lendário do McDonald’s volta em nova receita secreta





O McDonald’s decidiu agradar os fãs do clássico molho do CBO e lançou duas novas opções na linha Brabos do Méqui: os sanduíches Brabo Brabíssimo Carne e Brabo Brabíssimo Frango. A novidade já está disponível em todos os restaurantes da rede no Brasil.

Divulgação Novos Brabo Brabíssimo Carne e Brabo Brabíssimo Frango com molho do CBO chegam ao McDonald’s para celebrar os dias de glória





Ambas as versões mantêm o tradicional pão brioche e a exclusiva Méquinese com sabor de carne defumada. O diferencial, no entanto, está no retorno do icônico molho do CBO, acompanhado por cebola crispy e queijo sabor cheddar, em uma combinação que aposta na indulgência e no fator nostalgia.

“Comer também é um momento de celebração. Por isso, buscamos entregar experiências saborosas e marcantes. O retorno do desejado molho do CBO reforça nosso compromisso com o sabor e com os consumidores que querem se presentear com um sanduíche especial”, afirma Ilca Sierra, diretora de marketing do McDonald’s no Brasil.





Clientes cadastrados no programa de fidelidade “Meu Méqui” ganham pontos em dobro ao comprarem os novos Brabos Brabíssimos (promoção válida para pedidos via McDelivery realizados até o dia 30 de julho).

Os novos sanduíches podem ser adquiridos por meio do aplicativo do Méqui (com opções de entrega e retirada), além do Drive-Thru, totens de autoatendimento e balcão nas unidades físicas da rede.