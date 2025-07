Donald Trump/X Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, na Casa Branca





O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a fazer ameaças aos países que fazem parte do Brics, nesta terça-feira (8), afirmando que vai aplicar uma sobretaxa de 10% aos países do bloco e a todos que se alinharem ao grupo.

O Brics é um grupo de países emergentes que inclui Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul, Emirados Árabes Unidos, Egito, Arábia Saudita, Etiópia, Indonésia e Irã.

Segundo Trump, durante coletiva na Casa Branca, o grupo está tentando destruir o domínio do dólar, mas “pagarão um alto preço” se tentarem.

“Se eles quiserem jogar esse jogo, tudo bem. Mas eu também sei jogar”, afirmou.

O presidente norte-americano disse também que o grupo não representa "uma ameaça séria", mas afirmou que o "dólar é rei" e que os estados Unidos vão trabalhar para manter isso.

Donald Trump acredita que os países do Brics estariam tentando substituir o dólar como moeda padrão global e, para isso, trabalham para enfraquecer os Estados Unidos.

Em novembro do ano passado, Trump já havia exigido que o Brics se comprometesse a não criar ou apoiar uma nova moeda que substituísse o dólar, sob pena de sofrerem tarifas de 100%.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defende a adoção de uma moeda diferente do dólar para transações comerciais entre os países do Brics .

Nesta manhã de terça, após passar a manhã com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, Lula afirmou, em resposta a Trump, que não aceita "nenhuma reclamação" sobre o Brics.

Sobre a ameaça de taxar em 10% as exportações de países que se alinhem ao grupo de países em desenvolvimento, Lula voltou a dizer que o Brasil é uma nação soberana.

Tarifaço

O presidente norte-americano confirmou também nesta terça-feira que o prazo para que entre em vigor as chamadas tarifas recíprocas é 1º de agosto.

O tarifaço de Trump vai incidir sobre importações de países que não alcançarem acordos comerciais com os EUA.

Ele disse também que planeja implementar uma tarifa de 50% sobre o cobre como parte de um conjunto de tarifas setoriais iminentes.





Também deu a entender que pode conceder pelo menos um ano para os fabricantes de produtos farmacêuticos antes de aplicar taxas sobre os produtos fabricados no exterior.

Segundo Trump, as tarifas sobre medicamentos podem chegar a 200%, mas haverá um período para que as farmacêuticas “se organizem”.

Trump voltou a criticar hoje Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed), o banco central dos EUA, e afirmou que ele deveria “renunciar imediatamente” caso se confirmem as alegações feitas por críticos de que o economista teria enganado parlamentares sobre as reformas na sede da instituição.