Divulgação Mc Donalds Méqui revela nova parceria que promete abalar fãs de sobremesa





O fãs de sobremesas do McDonald’s terão duas novas opções para adoçar o paladar: o McFlurry e o McColosso Laka Oreo que já estão no cardápio. Os lançamentos marcam uma parceria entre o Méqui e a Mondelez, reunindo a cremosidade do chocolate branco Laka com a crocância do biscoito Oreo em produtos já consagrados do cardápio.

De acordo com Ilca Sierra, diretora de marketing do McDonald’s no Brasil, a estratégia busca ampliar a conexão com o público apostando em colaborações de sucesso.

Divulgação MCcDonald's Novas sobremesas do McDonald's





“Nossa plataforma de sobremesas está sempre evoluindo e a nossa intenção é seguir surpreendendo. Essa parceria traz o Laka Oreo para dois produtos queridos do Méqui, combinando experiência e sabor irresistível”, afirma.





Além de estarem disponíveis nos balcões, quiosques, Drive-Thru e pelo aplicativo Peça e Retire, os lançamentos também terão destaque nas redes sociais.

Uma ação digital inclui um template exclusivo no CapCut, aplicativo popular entre usuários de TikTok e Reels, incentivando os consumidores a criar conteúdos interativos sobre os novos produtos.