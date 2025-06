Reprodução Meta fiscal: diferença entre a expectativa de arrecadação e despesas previstas









Desde o início da polêmica envolvendo o decreto do Governo Federal que aumentava as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), e que foi derrubado pelo Congresso, o debate sobre o cumprimento da meta fiscal no orçamento deste ano e também de 2026 virou tema recorrente.

Isso porque o Executivo contava com a medida para equilibrar as contas públicas e aumentar a arrecadação. A previsão inicial era de que o aumento do IOF gerasse até R$ 10 bilhões.

Sem o decreto que tratava das alíquotas de IOF, o Ministério da Fazenda agora argumenta que terá que bloquear mais gastos para cumprir a meta fiscal de 2025.

Para explicar o que é a tão debatida meta fiscal e como ela é determinada, o Portal iG ouviu o advogado tributarista Luís Garcia, sócio do Tax Group e do MLD Advogados Associados.

O que é a meta fiscal?



Segundo ele, a meta fiscal é um objetivo inserido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que estabelece a previsão de resultado primário das contas públicas.

Esse resultado, que precisa ser atingido, é a diferença entre as receitas (arrecadação) e as despesas (gastos) do governo, excluindo os pagamentos de juros da dívida pública.

Se essa diferença for positiva (ou seja, receitas maiores que gastos), a meta prevê um superávit primário. Se for negativa (com gastos maiores que receitas), será um déficit primário.

Reprodução Luís Garcia, advogado tributarista

“Ou seja, é um instrumento fundamental de controle da política fiscal, demonstrando o compromisso do governo com a responsabilidade das contas públicas e a sustentabilidade das suas dívidas” , define Garcia.

O especialista enfatiza ainda que o cumprimento da meta fiscal é essencial para manter a confiança dos mercados, evitando elevações nos juros e atraindo investimentos.

Considerando esse contexto, ele avalia como positiva a decisão do Congresso de anular os efeitos do decreto presidencial que visava o aumento do IOF e defende a contenção de despesas.

“Antes que seja tarde demais, é preciso dar um basta no cenário atual de descontrole orçamentário, onde se busca atingir a meta fiscal unicamente através de aumento de receitas, elevando sistematicamente tributos de forma repentina e desordenada; trazendo grande instabilidade ao mercado, afastando investimentos e desenhando um cenário de recessão econômica” , conclui Luís Garcia.

Como é determinada a meta fiscal

O próprio governo é quem estabelece a meta fiscal. A equipe econômica elabora o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO), que propõe as metas fiscais para o exercício seguinte e para os dois anos subsequentes e envia ao Congresso Nacional, onde deputados e senadores analisam, discutem e podem propor alterações.









Para a definição das metas, são considerados o contexto macroeconômico do país, projeções econômicas, as prioridades do governo, o cenário fiscal e regras legais vigentes, como a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Após aprovação na Câmara e no Senado, o projeto se transforma na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e, assim, ficam determinadas, oficialmente, as metas fiscais para o período.