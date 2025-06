Marcello Casal/Agência Brasil Quina de São João sorteia prêmio amanhã

Faltam poucas horas para garantir uma chance de levar o maior prêmio já oferecido pela Quina de São João. A edição de 2025 do concurso especial vai sortear R$ 250 milhões no próximo sábado (28), às 20h, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal. As apostas podem ser feitas até às 18h do mesmo dia, em casas lotéricas, pelo site ou aplicativo Loterias Caixa.

Desde o dia 19 de junho, todas as apostas realizadas para a Quina são direcionadas exclusivamente ao concurso especial nº 6760. Assim como ocorre em outros concursos comemorativos, como a Mega da Virada, o prêmio da Quina de São João não acumula: se ninguém acertar os cinco números, a bolada será dividida entre os acertadores da faixa seguinte, com quatro dezenas corretas, e assim por diante.

Como apostar?

Cada aposta simples custa R$ 2,50 e dá direito a escolher cinco números, entre os 80 disponíveis no volante. É possível marcar até 15 dezenas, o que aumenta as chances de acerto, mas também o valor do jogo, que pode chegar a até R$ 7.507,50.

O apostador pode registrar seus números diretamente nas lotéricas, ou optar pelo meio digital:

No site da Caixa, acessando com CPF e e-mail cadastrados

No aplicativo “Loterias Caixa”, disponível para Android e iOS

Pagamento via Pix ou cartão

Quem preferir pode usar a opção Surpresinha, que seleciona os números automaticamente.

Bolão também é opção

Outra forma de concorrer com mais chances é o bolão oficial, modalidade em grupo. O valor mínimo para um bolão da Quina é de R$ 12,50, e as cotas individuais custam a partir de R$ 3,50. Se for adquirido diretamente nas lotéricas, pode haver uma taxa de até 35% sobre o valor da cota. Nos canais digitais, o valor mínimo total da compra é de R$ 20, que pode incluir apostas em outras loterias.

Veja o custo das apostas

Abaixo, os preços das apostas conforme a quantidade de números escolhidos:

5 números – R$ 2,50

6 números – R$ 15,00

7 números – R$ 52,50

8 números – R$ 140,00

9 números – R$ 315,00

10 números – R$ 630,00

11 números – R$ 1.155,00

12 números – R$ 1.980,00

13 números – R$ 3.217,50

14 números – R$ 5.005,00

15 números – R$ 7.507,50

Quanto mais dezenas, maiores as chances de acerto e o investimento necessário.





Quais são as chances de ganhar?

A probabilidade de acertar os cinco números com uma aposta simples (R$ 2,50) é de 1 em 24.040.016. Com 15 números, a chance sobe significativamente, para 1 em 8.005.