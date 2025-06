Reprodução Leilão de imóveis





A Zuk, referência no segmento de leilão de imóveis no Brasil, traz oportunidades imperdíveis para quem pretender adquirir a casa própria ou fazer um ótimo investimento. Trata-se dos leilões em modalidade judicial, desta vez são mais de 294 imóveis com valores e condições especiais de pagamento.

Os preços variam entre R$ 150 milhões e R$ 23 mil, podendo chegar a até 50% abaixo da avaliação de mercado. Os compradores podem optar pelo pagamento à vista ou pelo envio de proposta parcelada, sujeita à aprovação do juiz.



Nos leilões judiciais, caso não haja lance à vista, é possível apresentar propostas parceladas antes do evento, geralmente com entrada de 25% e saldo em até 30 parcelas. As ofertas podem ser encontradas na plataforma intuitiva da companhia, e as negociações ocorrem de forma totalmente online.



As oportunidades podem ser encontradas em todos os estados brasileiros. O imóvel mais barato é um terreno no valor de R$ 23 mil, no bairro Vila Nova, em Ilha Comprida (SP), com 250 metros quadrados. A opção mais cara é um prédio comercial no valor de R$ 150 milhões, no bairro de Santo Amaro, na cidade de São Paulo (SP), com 46 mil metros quadrados. Para participar, basta se cadastrar no Portal Zuk, consultar o edital do lote e fazer a oferta pelo imóvel desejado.



Leilão judicial



O leilão judicial é o procedimento legal em que bens e propriedades são levados à venda como parte do processo judicial. Normalmente, ocorre porque o proprietário não cumpriu obrigações legais, como o pagamento de dívidas de diversos tipos. O valor arrecadado, então, é destinado ao pagamento dos credores. Geralmente, o leilão judicial acontece em duas datas.

Na primeira, o bem é ofertado pelo valor da avaliação realizada no processo e, caso não seja arrematado, tem início o segundo leilão, no qual é negociado com desconto definido pelo juiz, que gira em torno de 50%.

Referência no ramo há 40 anos, com seu portal consolidado na área de leilão judicial e extrajudicial, a Zuk tem o segmento de imóveis como carro-chefe da casa. A empresa tem reconhecimento nacional e preços acessíveis, ajudando milhares de pessoas a realizar o desejo da casa própria ou do negócio dos sonhos.