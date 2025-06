Reprodução Zuk e Bradesco promovem leilões de imóveis





Mais de 90 imóveis serão leiloados em junho por meio de uma parceria entre a empresa Zuk e o Bradesco. As unidades estão disponíveis em todos os estados do Brasil e incluem casas, apartamentos, salas comerciais, terrenos e áreas rurais. Os lances podem ser feitos pela internet e há opções com descontos de até 82% em relação ao valor de mercado.

Os leilões são abertos a qualquer interessado, seja para moradia ou investimento. Os imóveis podem ser pagos à vista ou parcelados em até 78 vezes. Segundo a Zuk, referência no setor há mais de 40 anos, o processo é simples e feito totalmente on-line, por meio de sua plataforma digital.

Entre as oportunidades listadas, há um terreno de 277 metros quadrados no Condomínio Vista do Araripe, em Crato (CE), com lance inicial de R$ 27 mil. Já o imóvel mais caro é uma casa de 1 mil metros quadrados no bairro Samambaia Parque Residencial, em Bauru (SP), ofertada por R$ 1,4 milhão (valor com desconto de 82%).

Para participar, o interessado deve se cadastrar no Portal Zuk, consultar o edital do lote de interesse e fazer a oferta no sistema. A empresa, especializada em leilões judiciais e extrajudiciais, afirma já ter ajudado milhares de pessoas a conquistar a casa própria ou investir em negócios.