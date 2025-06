Reprodução Santander realiza leilão de imóveis





O Banco Santander promove no próximo dia 10 de junho um feirão online com 234 imóveis residenciais, comerciais e terrenos disponíveis para lances em 22 estados brasileiros. A iniciativa, realizada em parceria com a Biasi Leilões, será conduzida pelo leiloeiro Eduardo Consentino a partir das 14h (horário de Brasília), exclusivamente pelo site oficial da leiloeira.

As propriedades estão distribuídas em regiões diversas do país, com oportunidades nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Entre os destaques do leilão estão uma casa de alto padrão no condomínio Do Lago, em Goiânia (GO), com 457,92 m² de área privativa, cujo lance inicial é de R$ 3,12 milhões, e um terreno de 567,82 m² no condomínio Residencial Vale das Águas, em Ortigueira (PR), com valor mínimo de R$ 132.240,00.

O Santander oferece duas modalidades de pagamento: à vista, em parcela única e sem desconto, ou por meio de financiamento imobiliário em até 420 meses (neste caso, com entrada mínima de 20% e restrito a imóveis residenciais ou comerciais com valor acima de R$ 90 mil).

Para terrenos, a única opção de compra é o pagamento à vista. O banco também garante que os imóveis terão IPTU e taxas de condomínio quitadas até a data do leilão.

Para participar, os interessados devem realizar um cadastro prévio no site da Biasi Leilões. O edital completo e a lista de todos os imóveis disponíveis estão disponíveis em www.biasileiloes.com.br.