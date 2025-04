Divulgação Itaú





O Banco Itaú, em parceria com a Biasi Leilões, está organizando um grande leilão de imóveis, oferecendo aos interessados uma oportunidade única de adquirir propriedades a preços competitivos. O evento acontecerá no dia 30 de abril, às 11h, e será realizado exclusivamente na modalidade online, conduzido pelo leiloeiro Eduardo Consentino, diretamente do site oficial da Biasi Leilões.

IPTU quitado



O leilão incluirá 171 imóveis, abrangendo opções residenciais, comerciais e terrenos, com localizações diversificadas em estados como Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Esta variedade permite atender diferentes tipos de compradores, desde aqueles que buscam a casa própria até investidores à procura de novas oportunidades. Além disso, o banco oferece como benefício o IPTU quitado até a data do leilão.



“Adquirir um imóvel em leilão é uma ótima oportunidade de investimento. Além das facilidades de pagamento, o grande diferencial dessa modalidade de compra é o valor. No leilão, é possível adquirir um imóvel por 50% abaixo do valor avaliado”, explica Eduardo Consentino, leiloeiro da Biasi Leilões.



Dentre os destaques, estão um apartamento duplex 545.87 m², localizado no Jardim Monte Kemel, em São Paulo, com lance R$ 1.813.700,00 e uma casa no bairro Vista Alegre, de 294,95 m², localizado em Cruzeiro/SP, com lance inicial de R$1.104.300,00. Outros destaques são um imóvel de 52 m², localizado em Rio Largo/AL, com lance mínimo de R$ 38.500,00, e um terreno, de 180,00 m², com lance mínimo de R$ 27.800,00, localizado em Pacaembu/SP.



Formas de pagamento



O Banco Itaú oferece como condições de pagamento o parcelamento do lance e o pagamento à vista com desconto de 10% do valor arrematado, conforme edital.



Como participar?



Os interessados em participar do leilão devem fazer um cadastro prévio no site da Biasi Leilões para dar seus lances. Mais informações sobre o leilão, incluindo a lista completa de imóveis disponíveis e o edital, podem ser encontradas no site oficial da Biasi Leilões: www.biasileiloes.com.br.



SERVIÇO:

Leilão de imóveis Itaú

Data e hora: 30 de abril, às 11 horas

Quantidade de imóveis: 171

Regiões: AC, AL, AM, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PE, PR, RJ, RN, RS, SC e SP.

Local: Online, site oficial da Biasi Leilões