O Produto Interno Bruto (PIB) registrou alta de 1,4% no primeiro trimestre de 2025 em comparação com os três meses finais de 2024, segundo dados divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira (30).

O avanço foi impulsionado principalmente pelo desempenho da agropecuária, que cresceu 12,2% no período. Também houve leve crescimento no setor de serviços (0,3%), enquanto a indústria ficou praticamente estável, com variação negativa de 0,1%.

No total, o Produto Interno Bruto (PIB) somou R$ 3 trilhões entre janeiro e março, em valores correntes.

Na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, o PIB teve alta de 2,9%. Já no acumulado dos últimos quatro trimestres, o crescimento é de 3,5%.

Entre os produtos agrícolas, os maiores destaques foram a soja (13,3%), o milho (11,8%), o arroz (12,2%) e o fumo (25,2%). No primeiro trimestre de 2024, o avanço da economia foi puxado principalmente pelo comércio.