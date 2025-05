Divulgação/Caixa Lotofácil





O concurso 3405 da Lotofácil, realizado na sexta-feira (30) teve dois vencedores no prêmio principal. As apostas foram registradas nas cidades de Goiânia (GO) e Jataizinho (PR). Cada uma delas receberá R$ 990.316,01, valor correspondente à divisão do montante total estimado de R$ 1.800.000,00.

Foram sorteadas as seguintes dezenas: 02, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23 e 25.

Além dos ganhadores da faixa principal, outras 116 apostas acertaram 14 dezenas. Cada uma delas receberá R$ 3.580,12.

O sorteio também registrou milhares de prêmios para os apostadores que marcaram entre 11 e 13 números, conforme o regulamento da modalidade.

No mesmo dia, a Caixa Econômica Federal realizou outros concursos. Na Lotomania, de número 2777, o prêmio estimado era de R$ 2,4 milhões. Os números sorteados foram: 02, 07, 32, 36, 45, 46, 49, 50, 52, 54, 57, 70, 71, 72, 74, 83, 85, 88, 89 e 99.

Na Quina, concurso 6743, o valor previsto para o ganhador era de R$ 627 mil. As dezenas sorteadas foram: 02, 04, 16, 36 e 58. Até o fechamento desta edição, não havia confirmação de apostas vencedoras com cinco acertos.

A Loteria Nacional também teve diversos sorteios ao longo da sexta-feira. No horário das 02h, os números premiados foram 6357 (Jacaré), 0544 (Cavalo) e 8503 (Avestruz).





Às 08h, os resultados foram 9508 (Águia), 1877 (Peru) e 4302 (Avestruz). Às 10h, foram sorteados 8169 (Porco), 3648 (Elefante) e 0305 (Águia).

Às 17h, os resultados foram 7106 (Águia), 8554 (Gato) e 6609 (Burro). No sorteio das 20h, os números foram 4435 (Cobra), 3689 (Urso) e 2275 (Pavão).

Todos os resultados são divulgados pela Caixa em seus canais oficiais, e os prêmios podem ser resgatados nas agências bancárias credenciadas, mediante apresentação do comprovante de aposta e documento de identificação.