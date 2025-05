Reprodução/TJ-PR Sede do TJ-PR

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ-PR) publicou, nesta terça-feira (27), o edital para um novo concurso público com 60 vagas para o cargo de Técnico Judiciário.

O salário inicial é de R$ 9.582,99, contando benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-saúde, entre outros. A carga horária semanal é de 35 horas.

Confira o edital completo aqui.

Inscrições e taxas

As inscrições começam nesta quarta-feira (28) e podem ser feitas no site do Instituto AOCP até o dia 7 de julho. A taxa para participação é de R$ 80.

A isenção da taxa será concedida aos candidatos que atenderem aos critérios estabelecidos no edital.

Requisitos para os candidatos

Para ingressar na carreira, o candidato deve ter o ensino médio completo, ser brasileiro, maior de 18 anos e estar quite com as obrigações eleitorais, políticas e militares.

Além disso, os candidatos devem ser considerados(as) aptos(as) física e mentalmente para o exercício do cargo, em inspeção médica oficial realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

Oportunidades

Ao todo, são 60 vagas, divididas entre 10 regiões administrativas. Sendo assim, cada uma receberá 6 novos técnicos judiciários.

As oportunidades são para as cidades de Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Cascavel, Umuarama, Maringá, Londrina e Jacarezinho. Veja abaixo como participar.

Remuneração

Além do salário, as vagas contam com outros benefícios:

Auxílio saúde, variável entre R$ 568,00 a R$ 3.400,00;

O valor de R$ 719,62 para até três filhos com idade entre seis meses e cinco anos, que pode ser estendido até os 6 anos quando a criança ainda estiver na educação infantil;

Gratificação de Incentivo à Qualificação Funcional (GIQF-ICC), que varia conforme a carga horária do curso;

Gratificação decorrente da obtenção de títulos (GIQF-T): R$ 250,00 para graduação, R$ 400,00 para especialização, R$ 800,00 para mestrado, e R$ 1.000 para doutorado.

Prova

O processo seletivo contará com as seguintes etapas: prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos. A primeira será em 24 de agosto.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas nas regiões administrativas judiciárias de Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Umuarama.





A aplicação está prevista para 24 de agosto e conta com questões dos seguintes temas:

Língua Portuguesa,

Matemática,

Raciocínio Lógico,

Noções de Informática e Legislação,

Noções de Direito Constitucional, Administrativo, Civil, Processual Civil, Penal e Processual Penal, e redação.

O concurso tem validade de um ano, a partir da data de homologação e pode ser prorrogado.