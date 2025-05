Agência Brasil Imposto de renda 2025 abre consulta do 1º lote





O primeiro lote da restituição do Imposto de Renda 2025 vai estar disponível para consulta dos contribuintes a partir das 10h desta sexta-feira (23), de acordo com a Receita Federal.

O crédito bancário para cerca de 6,2 milhões de restituições será realizado ao longo do dia 30 de maio, no valor total de R$ 11 bilhões. A restituição será feita apenas em conta bancária titular do contribuinte.

Como consultar?

Para saber se sua restituição está disponível, basta acessar a página da Receita Federal na internet, clicar em " Meu Imposto de Renda " e, em seguida, em "Consultar a Restituição". O passo a passo também pode ser feito no aplicativo

A página traz orientações e os canais para acessar o serviço. Nela, é possível fazer uma consulta rápida ou completa da declaração, usando o extrato de processamento no e-CAC. Se houver alguma pendência, o contribuinte pode corrigir a declaração, ajustando as informações erradas. Clique aqui para acessar o site.

Quem tem direito?

Neste primeiro lote, os contribuintes que enviaram a declaração do Imposto de Renda ou fazem parte da lista de prioridade podem receber a restituição.

Dos R$ 11 bilhões que serão pagos, cerca de R$ 7,8 bilhões vão para contribuintes com prioridade legal. Isso inclui pouco mais de 240 mil idosos com mais de 80 anos, 2,3 milhões de pessoas entre 60 e 79 anos, quase 200 mil contribuintes com deficiência, doença grave ou mental, e 1 milhão de pessoas cuja principal fonte de renda é o magistério.

Cerca de 2,3 milhões de restituições serão para contribuintes sem prioridade legal, mas que estão no 1º lote por usarem a Declaração Pré-Preenchida e escolherem receber via PIX.





O fato de este lote ter o maior valor da história é uma homenagem ao Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte, celebrado em 25 de maio, aponta a Receita.

Veja o calendário previsto para pagamento de restituições em 2025: