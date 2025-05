Reprodução Super Sete





Diversas modalidades das loterias da Caixa estão com prêmios acumulados. Os sorteios acontecem neste sábado (10) e na segunda-feira (12), com valores milionários em jogo.

A +Milionária lidera a lista com prêmio estimado em R$ 79 milhões. A Mega-Sena também está acumulada e deve pagar R$ 45 milhões.

Outros valores em disputa neste sábado:

. Lotofácil(concurso 3387): R$ 1,8 milhão



. Quina(concurso 6725): R$ 12,5 milhões



. Timemania(concurso 2240): R$ 850 mil



. Dia de Sorte(concurso 1061): R$ 600 mil



Na segunda-feira (12), destaque para a Lotomania, com prêmio de R$ 7,5 milhões no concurso 2768. Também serão sorteadas:

. Dupla Sena(concurso 2805): R$ 1,8 milhão

. Super Sete(concurso 691): R$ 450 mil



As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, nas lotéricas ou pelo site/aplicativo da Caixa.