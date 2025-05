Powerball Famosa loteria dos Estados Unidos sorteou mais uma ganhadora.





Uma moradora do estado de Maryland disse que recordações da mãe a levaram a ganhar US$ 50 mil (R$ 286 mil) em um sorteio da loteria Pick 5. As informações são do site UPI.

A mulher, residente do Condado de Frederick, contou aos representantes da Loteria de Maryland que o bilhete comprado para o sorteio do dia 29 de abril, em um posto Carroll Fuel na cidade de Damascus, continha uma combinação de números com grande valor sentimental.

“Ultimamente tenho pensado muito na minha mãe, mais do que o normal”, contou. “Isso me deu a ideia de usar alguns números do aniversário dela na minha aposta do Pick 5.”

Ela disse que ficou em choque ao conferir os números sorteados.

“Foi inacreditável. Passei da alegria para a dúvida e depois voltei a acreditar”, lembrou.





A vencedora afirmou que o prêmio chegou em um momento perfeito.

“Temos algumas contas vencendo em breve”, disse. “Esse dinheiro cobre todas elas — e ainda sobra.”