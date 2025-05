shutterstock iFood entrou na mira de federação





A Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de São Paulo(Fhoresp) iniciou uma campanha para incentivar estabelecimentos a deixarem de operar com o iFood.

A medida foi motivada, segundo a entidade, pelas “taxas excessivas” praticadas pela plataforma e pela forma de credenciamento de restaurantes.

O movimento ganhou força após o anúncio da Rappi e o retorno da 99Food ao mercado brasileiro, ambos com ofertas de isenção de tarifas.

A Rappi anunciou, nesta semana, a isenção total de tarifas para novos e atuais parceiros pelos próximos três anos. Em abril, a 99Food havia comunicado estratégia semelhante, oferecendo isenção por dois anos.

Para a Fhoresp, que representa cerca de 500 mil estabelecimentos no estado de São Paulo, a entrada das concorrentes representa uma oportunidade para restaurar o equilíbrio nas relações comerciais entre as plataformas e os estabelecimentos do setor de alimentação.

O diretor-executivo da Fhoresp, Edson Pinto, declarou que "tentamos, ao longo dos últimos anos, negociar, de todas as formas, com o iFood. Porém, ela é inflexível. As taxas excessivas que pratica, inclusive, fazem com que, praticamente, os restaurantes trabalhem para ela".

Segundo ele, “o monopólio não fez bem ao iFood, que estabeleceu uma relação predatória e de dominância com os parceiros”.

A Fhoresp também aponta falhas no processo de credenciamento dos restaurantes na plataforma.

De acordo com Pinto, “a Fhoresp pediu ao iFood a obrigatoriedade de alvará de funcionamento do estabelecimento ou o expedido pela Vigilância Sanitária como condição para atuar na plataforma. Contudo, foi negado”.

Ele afirma que a ausência dessa exigência representa “um risco à saúde pública, porque não se tem garantia de onde o consumidor está comprando a alimentação, a procedência dos produtos, bem como o armazenamento e a manipulação”.

Outro ponto levantado pela entidade é o aumento no preço dos cardápios como forma de compensar as taxas, que variam de 18% a 32%.

Segundo Pinto, “sem o monopólio, temos, hoje, um cenário que possibilita ao empresário da Refeição Fora do Lar migrar para plataformas que permitam obter um lucro que dê sustento ao próprio negócio”.

A Fhoresp também manifestou apoio à paralisação nacional de entregadores realizada em 31 de março. A mobilização reivindicava melhores condições de trabalho e reajuste na remuneração das entregas.

Sobre esse ponto, Pinto afirmou que “é urgente repensar o modelo destas plataformas on-line com respeito aos estabelecimentos e aos entregadores. Sem quem faz a comida e sem quem entrega a comida, não tem delivery”.





Posição do iFood

Em nota enviada ao Portal iG, o iFood afirmou que “defende o livre mercado e a livre concorrência”.

A empresa declarou estar “comprometida com o crescimento sustentável de todo o ecossistema, oferecendo a melhor experiência para restaurantes, entregadores e consumidores”.

O iFood contestou o dado de que detém mais de 90% do mercado e afirmou que “cerca de 65% dos pedidos de delivery no Brasil ainda acontecem pelo WhatsApp, telefone e aplicativos próprios dos restaurantes”.

Segundo a empresa, o iFood atende mais de 400 mil estabelecimentos parceiros, com oferta de ferramentas como pagamento online, prevenção de fraudes, dados estratégicos de consumo e ações de marketing.

A empresa afirmou ainda que seu ecossistema gera “mais de 900 mil postos de trabalho diretos e indiretos em todas as regiões do Brasil” e reforçou seu compromisso com a produtividade dos restaurantes e o desenvolvimento do mercado de delivery no país.