Reprodução As vendas ocorrem de maneira on-line





O Bradesco iniciou nesta semana um leilão de 10 imóveis retomados por inadimplência, com lances mínimos a partir de R$ 28 mil. A venda é realizada de forma online, por meio da plataforma da Freitas Leiloeiro Oficial, e vai até o dia 12 de maio.

A ação integra a estratégia do banco de converter garantias inadimplentes em liquidez, em um cenário de crédito restrito e inadimplência elevada.

Os imóveis estão distribuídos em oito estados: São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, Bahia, Ceará e Minas Gerais.

O catálogo inclui desde terrenos até apartamentos e casas de médio porte. Segundo a leiloeira, os imóveis podem ser adquiridos com descontos de até 50% sobre o valor de avaliação.

As condições de pagamento incluem duas modalidades: desconto de 10% para pagamento à vista ou parcelamento em até 48 vezes, condicionado à aprovação de crédito.

As regras de financiamento, assim como os critérios para participação, estão disponíveis no site da leiloeira, onde também são feitos os lances.

De acordo com Sérgio Villa Nova de Freitas, fundador da Freitas Leiloeiro, a diversidade dos imóveis amplia o alcance da ação.

“Este leilão está presente em 4 regiões brasileiras, faltando apenas a região norte. Isso já é ótimo, mas ele também dá opções para quem quer comprar casas, terrenos ainda não construídos e até apartamentos, então se torna uma oportunidade para quem deseja adquirir um bom imóvel por um preço abaixo do mercado, independente da região do país. Com esse leilão, nós estamos trabalhando para que tanto investidores, quanto pessoas físicas possam encontrar a melhor opção para suas necessidades”, afirmou.





Estratégia dos bancos

O movimento ocorre em um momento em que os bancos buscam mitigar perdas com inadimplência por meio da alienação de bens recebidos como garantia.

A venda de imóveis retomados é prática comum no setor bancário e serve como mecanismo de recuperação de valores emprestados em operações de crédito que não foram quitadas.

De acordo com dados do Relatório de Estabilidade Financeira de abril deste ano, houve uma piora na qualidade do crédito não consignado e financiamentos de veículos.

A taxa Selic, atualmente em 14,75% ao ano, também impõe barreiras ao financiamento, o que afeta diretamente o mercado imobiliário.

Os interessados em participar devem realizar cadastro prévio no site da Freitas Leiloeiro e seguir as normas do edital.