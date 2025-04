João Paulo Chagas/Wikipedia Santander

O novo leilão de imóveis residenciais da Santander Holding Imobiliária (SHI) é uma ótima oportunidade para quem pretende trocar o pagamento do aluguel pela prestação da casa própria. Há oferta de 50 unidades residenciais, com descontos de até 67%, e possibilidade de financiamento em até 420 meses. O certame será realizado por meio do site da Taba Leilões e também no portal https://www.santanderimoveis.com.br/.

A pessoa interessada em comprar, por exemplo, uma casa de condomínio em Sarandi (PR) – com 128m² de terreno e 69m² de área construída –, oferecida com 45% de desconto, pelo lance mínimo de R$124.740,00, pode dar entrada de apenas 20% do total, ou seja, de R$24.948,00, e pagar a primeira parcela de R$1.299,13 e a última de R$265,01. Os valores das prestações são bastante acessíveis.

Os valores podem variar de acordo com o resultado da análise de crédito.

Para simular entradas e calcular valores das parcelas do financiamento imobiliário do Santander, basta consultar o link.

As opções vão de casa no Piauí, com lance mínimo de R$ 78.177,00, até uma cobertura no Morumbi, de R$ 793.320,00. Se for preciso haver desocupação da unidade adquirida, a Taba oferece o suporte necessário.

O leilão inclui casas de rua e de condomínio, apartamentos e terrenos, em diversas regiões do Brasil. Todas as unidades serão entregues sem dívidas de IPTU ou condomínio, e o FGTS poderá ser utilizado na compra conforme as condições do edital de cada lote do leilão.

O certame abrange também 17 unidades comerciais – salas comerciais, prédios comerciais e lojas. As unidades estão localizadas em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná e no Rio Grande do Sul e podem ser consultadas no link.

Os valores partem de R$ 108.000,00 – sala comercial em Itaboraí (RJ) – e vão até R$ 30.000.000,00 – prédio comercial no centro de Curitiba (PR). No leilão comercial há possibilidade de pagamento em até 48 vezes.

Serviço:

Leilão de Imóveis Santander Holding Imobiliária

Data e hora do encerramento:



• Residencial: 06 de maio, a partir das 15 horas, conforme o lote

• Comercial: 07 de maio, a partir das 15 horas, conforme o lote

Quantidade total de imóveis: 67 unidades

Local: Online, no site da Taba Leilões, ou presencial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 - 12º andar / Torre 4 - Itaim Bibi, São Paulo (SP).