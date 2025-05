Montagem iG/WikiCommons Donald Trump (E) e Xi Jinping (D)

O governo dos Estados Unidos teria buscado contato com a China para iniciar as negociações sobre as tarifas trocadas pelos dois países. A informação foi divulgada por um veículo de mídia estatal chinês nesta quarta-feira (30).

A publicação do Yuyuantantian, uma conta do Weibo afiliada à Televisão Central da China (CCTV), diz que o governo de Donald Trump teria contatado Pequim por diversos canais. Sem citar fontes, a postagem diz que eram pessoas familiarizadas com a situação e não forneceu mais detalhes.

O post apresenta um novo ângulo dos bastidores da guerra comercial entre as duas potências. Isso porque Trump tem adotado, frente às câmeras, uma postura irredutível em relação à China, repetindo que o presidente Xi Jinping era quem devia dar o primeiro passo para reduzir a tensão e iniciar as negociações.

"A China não precisa conversar com os EUA até que estes tomem medidas significativas", diz o Yuyuantantian. Do ponto de vista da negociação, os EUA são "claramente a parte mais ansiosa no momento", adicionou, para salientar a pressão enfrentada por Trump.

Tarifaço desafia Trump

Atualmente, os Estados Unidos mantêm uma taxa de 145% sobre os produtos chineses. Em reciprocidade, Pequim impôs uma tarifa de 125% às mercadorias norte-americanas.

O "tarifaço" de Trump aparenta já pesar na avaliação do republicano. Segundo dados oficiais da Casa Branca, a economia estadunidense contraiu no início do ano pela primeira vez desde 2022, após o governo adotar as novas políticas comerciais.

Além disso, a popularidade de Trump sofreu uma queda nos primeiros 100 dias de mandato, de 47% em fevereiro para 20% em abril. Um dos motivos apontados para isso é o tarifaço, mal avaliado por 54% da população dos EUA, de acordo com dados do Pew Research Center.