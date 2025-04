jannoon028 no Freepik Enem dos concursos abre inscrições em julho

O próximo Concurso Público Nacional Unificado (CNU), conhecido como o “Enem dos Concursos”, vai oferecer 3.352 vagas em 35 órgãos federais. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (28) pela ministra de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

A abertura das inscrições está prevista para julho deste ano. As provas serão em duas etapas, com uma sendo aplicada em 5 de outubro e outra em 7 de dezembro.De acordo com o ministério, as provas devem acontecer no segundo semestre deste ano com a homologação em junho de 2026. A divulgação dos resultados finais deve acontecer em fevereiro de 2026.



A primeira etapa servirá como habilitação para a segunda, e a convocação para essa nova fase incluirá um número de candidatos equivalente a nove vezes o total de vagas por cargo, tanto para ampla concorrência quanto para vagas reservadas.

De todas as oportunidades, 2.180 vagas terão provimento imediato, sendo 1.672 destinadas a cargos de nível superior e 508 para nível intermediário. Outras 1.172 vagas comporão o cadastro de reserva, uma lista de espera para possíveis novas contratações após o preenchimento das vagas imediatas.

O concurso de 2025 vai utilizar códigos de barras em todas as páginas das provas, permitindo a identificação individual dos candidatos. Segundo o ministério, os códigos não poderão ser reconhecidos visualmente por humanos, mas serão lidos por máquinas.

Conforme o governo, a definição das vagas é baseada em um dimensionamento da força de trabalho. O principal critério considerado é o serviço que o Estado precisa oferecer à população, além da quantidade e do perfil dos servidores necessários para atender essa demanda.

Novas carreiras

O novo CNU contará com duas novas carreiras: uma voltada para a área de defesa e segurança pública, e outra relacionada ao desenvolvimento socioeconômico.

Os salários iniciais devem ultrapassar R$ 9 mil, podendo chegar a R$ 21 mil, conforme explicou anteriormente Dweck. Além disso, já foram autorizadas vagas para carreiras nas áreas de saúde e administração.



Convocações previstas para maio

Candidatos aprovados na primeira edição do CNU devem começar a ser chamados a partir de maio. A previsão foi anunciada pelo Ministério da Gestão e da Inovação (MGI) em 15 de abril, após a sanção da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A convocação abrangerá cargos de nível superior e médio dos oito blocos temáticos, para funções que não exigem curso de formação. As nomeações serão autorizadas pelo MGI através de uma portaria unificada prevista para ser publicada ainda nesta semana.

Após a autorização, os 16 órgãos e entidades federais participantes do concurso deverão emitir seus próprios atos de nomeação para dar posse aos aprovados. São eles:

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI);

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic);

Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa);

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet);

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra);

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI);

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep);

Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI);

Ministério da Saúde (MS);

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP);

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc);

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

Advocacia-Geral da União (AGU);

Ministério dos Povos Indígenas (MPI);

Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO);

Ministério da Cultura (MinC).