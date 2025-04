Agência Senado Aposentados e pensionistas do INSS começam a receber valor de abril hoje (24)





O Ministério da Previdência Social inicia nesta quinta-feira (24) o pagamento para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em abril de 2025. Ao todo, são mais de 40,6 milhões de beneficiários, entre aposentados e pensionistas.

Para saber quando vai receber o benefício, o cidadão pode verificar pelo número final do cartão do INSS, sem contar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. A partir de hoje, o valor estará disponível nos dias seguintes a partir do número 1, sendo 0 o último.

O pagamento acontece em meio às investigações da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União sobre um esquema nacional de descontos irregulares em aposentadorias e pensões.

Uma operação mobilizou 700 agentes em 211 mandados de busca e apreensão, ordens de sequestro de bens no valor de mais de R$ 1 bilhão e seis mandados de prisão temporária.

Data de pagamentos

Os beneficiários que recebem até um salário-mínimo e com o dígito final de 1 a 5, vão receber os pagamentos nos últimos 5 dias úteis de março, contando a partir desta quinta (24). Já os com dígito final de 6 ao 9 e os com final 0, recebem os pagamentos junto aos que recebem benefícios acima do salário mínimo, nos primeiros 5 dias úteis de abril. Confira o calendário:

Número final do cartão 1: 24 de março;

Número final do cartão 2: 25 de março;

Número final do cartão 3: 28 de março;

Número final do cartão 4: 29 de março;

Número final do cartão 5: 30 de março;

Número final do cartão 6: 2 de maio;

Número final do cartão 7: 5 de maio;

Número final do cartão 8: 6 de maio;

Número final do cartão 9: 7 de maio;

Número final do cartão 0: 8 de maio.

Para quem recebe acima de um salário mínimo:

Número final do cartão 1 e 6: 2 de maio;

Número final do cartão 2 e 7: 5 de maio;

Número final do cartão 3 e 8: 6 de maio;

Número final do cartão 4 e 9: 7 de maio;

Número final do cartão 5 e 0: 8 de maio.

É possível consultar o número do cartão do benefício no site e aplicativo Meu INSS, pelo serviço “extrato de pagamento”. Outra opção é pela central 135, que funciona de segunda à sábado, das 7h às 22h.





Previsões dos próximos pagamentos: