Reprodução Candidatos devem ficar atentos aos editais

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região(TRT-2), com sede em São Paulo, lançou edital de concurso público com duas vagas imediatas e formação de cadastro reserva para os cargos de analista e técnico judiciário, ambos de nível superior.

A remuneração inicial é de R$ 14.852,66 para analistas e R$ 9.052,51 para técnicos, podendo ser maior a depender da especialidade. Para analista - oficial de justiça avaliador federal, o valor é acrescido da Gratificação de Atividade Externa (GAE), de R$ 2.166,01. Já técnicos da área de segurança recebem adicional de R$ 1.320,16 referente à Gratificação de Atividade de Segurança (GAS).

Organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC), o certame terá inscrições abertas das 10h do dia 24 de abril até 23h59 de 22 de maio, exclusivamente pelo site www.concursosfcc.com.br. As taxas são de R$ 110 para analista e R$ 90 para técnico.

As provas objetivas, com conteúdos de conhecimentos gerais e específicos, estão marcadas para o dia 3 de agosto, na cidade de São Paulo. Pela manhã, serão aplicadas para candidatos aos cargos de analista; à tarde, para os de técnico. Também haverá prova discursiva — uma redação ou estudo de caso, conforme o cargo.

Para a especialidade de técnico judiciário – agente da polícia judicial, haverá ainda prova prática de aptidão física, em data posterior. O edital de convocação para essa etapa será publicado em 22 de outubro.

O resultado final do concurso será divulgado em 17 de dezembro, com exceção do cargo de agente da polícia judicial, cujo resultado sairá em 10 de fevereiro de 2026. O concurso terá validade de dois anos, prorrogável por igual período.