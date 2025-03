Reprodução MPF





O Ministério Público Federal (MPF) divulgou o edital de seu novo concurso público para procurador da República. São 58 vagas disponíveis em diversas regiões do país, com salário inicial de R$ 39.753,22. Para participar, é necessário ter formação em Direito e comprovar, até a fase de inscrição definitiva, pelo menos três anos de atividade jurídica exercida após a graduação.

No Rio de Janeiro, cinco vagas estão em disputa: duas na capital, duas em São João de Meriti e uma em Nova Friburgo. As provas serão aplicadas em todas as capitais do país e no Distrito Federal.

As inscrições começam nesta segunda-feira (24) e seguem até 22 de abril, exclusivamente pelo site do MPF. Para acessar o sistema, os candidatos devem utilizar uma conta Gov.br com nível de segurança prata ou ouro e autenticação em duas etapas.

Após preencher o formulário, será necessário anexar um documento de identificação com foto e assinatura, além de pagar a taxa de R$ 250, que pode ser quitada apenas no Banco do Brasil.

Candidatos de baixa renda inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea poderão solicitar isenção da taxa nos primeiros dez dias do prazo de inscrição.





O processo seletivo será composto por quatro etapas: prova objetiva, provas subjetivas, prova oral e análise de títulos. A primeira fase, de caráter eliminatório, será realizada no dia 29 de junho. Os locais de aplicação das provas serão divulgados no dia 13 do mesmo mês.

O exame abordará diferentes áreas do Direito, como Constitucional, Administrativo, Ambiental, Eleitoral, Internacional, Financeiro, Tributário, Civil, Penal, Econômico e Processual.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. As contratações serão feitas pelo regime estatutário, que garante estabilidade no cargo. O edital completo pode ser consultado no site do MPF.