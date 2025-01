Agência Brasil INSS paga aposentadorias de janeiro nesta segunda

A partir desta segunda-feira (27), aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que recebem até um salário mínimo começam a receber os pagamentos de janeiro. Os depósitos para esses públicos vão até o dia 7 de fevereiro.

Com o reajuste de 7,5% do salário mínimo, o valor a ser pago foi de R$ 1.412 para R$ 1.518.

Os beneficiários com renda mensal acima do salário mínimo serão pagos a partir de 3 de fevereiro.

As datas de pagamento continuam organizadas de acordo com o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que é aquele que aparece após o traço.

Os beneficiários podem consultar o valor a receber pelo aplicativo "Meu INSS" ou no site meu.inss.gov.br. Outra opção é pelo telefone, ligando na central 135.

Confira o calendário do INSS de janeiro para quem recebe até um salário mínimo:

Cartão final 1: pagamento em 27/1

Cartão final 2: pagamento em 28/1

Cartão final 3: pagamento em 29/1

Cartão final 4: pagamento em 30/1

Cartão final 5: pagamento em 31/1

Cartão final 6: pagamento em 3/2

Cartão final 7: pagamento em 4/2

Cartão final 8: pagamento em 5/2

Cartão final 9: pagamento em 6/2

Cartão final 0: pagamento em 7/2

Para quem recebe acima de um salário mínimo:

Cartão final 1 e 6: pagamento em 3/2

Cartão final 2 e 7: pagamento em 4/2

Cartão final 3 e 8: pagamento em 5/2

Cartão final 4 e 9: pagamento em 6/2

Cartão final 5 e 0: pagamento em 7/2

Cronograma completo de 2025: