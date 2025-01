Agência Brasil INSS

Todo dia 24 de janeiro é celebrado o Dia do Aposentado. A data é comemorada porque é o aniversário da Previdência Social, que completa 102 anos.

Veja abaixo as regras para aposentadoria em 2025, divulgadas pelo governo federal.

Cálculo para aposentadoria

Por tempo de contribuição: a idade mínima foi elevada em seis meses. Em 2025, a mulher precisa ter 59 anos e 30 anos de tempo de contribuição. No caso de homem, são 64 anos e 35 anos de tempo de contribuição. As idades vão aumentando seis meses a cada ano.

Aposentadoria por pontos

O sistema dos pontos (somatória da idade com o tempo de contribuição) também sofreu alterações. Para mulheres, são necessários 92 pontos (com pelo menos 30 anos de contribuição). Para os homens, 102 pontos (com 35 anos no sistema do INSS).

Exceção: professores e professoras

Professores (as) precisam ter tempo de contribuição mínimo no magistério (25 anos para mulher e 30 anos para homens).

Atualmente, elas precisam somar 87 pontos, e os professores, 97. A pontuação será acrescida de um ponto a cada ano até atingir o limite de 100 pontos para a mulher e 105 pontos para o homem.

Pedágio

Pessoas próximas de se aposentar têm de ficar de olho na regra do chamado pedágio.

O de 50% prevê que o trabalhador cumpra um período adicional correspondente à metade do tempo faltante na data da reforma, em 2019.

O pedágio de 100% exige idade mínima, tempo de contribuição e cumprimento de um período adicional igual ao tempo faltante. Esse método pode proporcionar um benefício mais alto.