Com o início das aulas do período letivo de 2025 se aproximando, muitos pais precisam arrumar tempo e dinheiro para conseguir comprar todos os materiais escolares da lista, enquanto tentam equilibrar o orçamento da família.

De acordo com levantamento do Instituto Locomotiva e QuestionPro, as compras de material escolar impactam financeiramente 85% das famílias brasileiras com filhos em idade escolar. Além do aumento nos preços dos itens escolares, as mensalidades das escolas particulares devem registrar reajustes entre 8% e 10%, conforme estudo do Grupo Rabbit, consultoria especializada em instituições de ensino.

O mês de janeiro, com o acúmulo de gastos com festas de fim de ano, se torna ainda mais intenso financeiramente, exigindo planejamento para acomodar as despesas do início do ano letivo.

Pesquisar antes de comprar

Segundo Rogério Zorzetto, CEO da rede varejista Prioridade 10, o aumento de até 9% no preço dos materiais escolares em 2025 (estimativa da Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares) torna a pesquisa de preços uma prática indispensável para garantir que as famílias consigam controlar seus gastos sem comprometer a qualidade.

Para ajudar as famílias a enfrentar esse desafio, Thiago Godoy, especialista em educação financeira, sugere sete dicas práticas e eficazes para reduzir gastos e fazer escolhas conscientes neste início de ano.

"Às vezes, temos a tendência de querer comprar tudo novo, mas mochilas, estojos e cadernos podem ser reaproveitados. Antes de ir à papelaria, revise o que você já tem em casa. Assim, elimina itens da lista e evita gastos desnecessários”, orienta Thiago.

Confira as dicas para economizar na compra do material escolar:

1. Faça uma lista: evite compras impulsivas e leve apenas o que for necessário;

evite compras impulsivas e leve apenas o que for necessário; 2. Compare preços: pesquise em lojas de diferentes regiões, online e considere até comprar de outras cidades, onde os preços podem ser mais baixos;

pesquise em lojas de diferentes regiões, online e considere até comprar de outras cidades, onde os preços podem ser mais baixos; 3. Colabore para economizar: negocie descontos para itens em grande quantidade diretamente com fornecedores atacadistas, e compre com outros pais;

negocie descontos para itens em grande quantidade diretamente com fornecedores atacadistas, e compre com outros pais; 4. Adie o que não é urgente: o que não será usado nos primeiros meses de aula pode esperar promoções futuras e distribuir os gastos ao longo do ano;

o que não será usado nos primeiros meses de aula pode esperar promoções futuras e distribuir os gastos ao longo do ano; 5. Use o momento para educar financeiramente: envolver a criança nas compras é uma ótima oportunidade para ensinar sobre responsabilidade financeira;

envolver a criança nas compras é uma ótima oportunidade para ensinar sobre responsabilidade financeira; 6. Invista em qualidade e sustentabilidade: materiais ecológicos podem ser mais caros, mas geralmente têm maior durabilidade. Compare os valores e veja se a relação custo-benefício é vantajosa;

materiais ecológicos podem ser mais caros, mas geralmente têm maior durabilidade. Compare os valores e veja se a relação custo-benefício é vantajosa; 7. Planeje as compras com antecedência: evite dores de cabeça e defina um orçamento.

"Estabeleça um limite de gastos e, se possível, escalone as compras ao longo do ano. Isso ajuda a diluir os custos e aproveitar promoções”, recomenda Thiago.

Gasto maior com os mais novos

Pais que têm filhos mais novos, o impacto financeiro é ainda mais expressivo. Além dos itens básicos, como lápis e cadernos, os materiais como tintas, papéis e outros produtos para atividades artísticas elevam o custo total.

Mesmo com um planejamento rigoroso para o início do ano, muitas famílias ainda enfrentam a necessidade de compras adicionais durante o período letivo, o que torna o controle financeiro uma tarefa constante.

“Comparar os valores de diferentes estabelecimentos e plataformas online permite encontrar ofertas mais vantajosas, evitando que o consumidor pague mais do que o necessário”, explica Zorzetto.