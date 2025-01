KamranAydinov / Freepik No início do ano, muitas família precisam se preocupar com as contas do IPTU, IPVA, material escolar, entre outros

Janeiro, período de férias e descanso para muitos brasileiros, também traz consigo uma série de despesas e impostos que podem pesar no bolso. Para garantir que as obrigações sejam cumpridas sem deixar pendências, planejamento e organização financeira são fundamentais.



Pesquisas apontam que quase metade dos brasileiros não controlam seu orçamento. De acordo com o SPC Brasil, algumas justificativas para falta de planejamento são o esquecimento e falta de tempo.



No ranking internacional, o Brasil ficou na terceira pior colocação na avaliação de educação financeira, com 416 pontos, 82 pontos abaixo da média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), divulgada em 2024.



A planejadora financeira Mariana Rocha destaca a importância de priorizar o pagamento do cartão de crédito, especialmente após os gastos de fim de ano.



"Apesar de uma regulação recente, os juros do cartão de crédito podem chegar a até 500% ao ano. Exagerar nas compras e usar o cartão como gasto extra é perigoso. Pagar apenas o mínimo é um veneno, pois os juros incidem mensalmente sobre o valor não pago até a quitação total", alerta a especialista em entrevista para o Brasil 61.



Como organizar as contas de início de ano



Francis Silva, economista e CFO Mycon, primeira fintech de consórcios do Brasil, comenta que existem várias ferramentas que ajudam na educação financeira e no consórcio.



“Antes de tudo a pessoa precisa conhecer suas finanças e elencar receitas e despesas, incluindo as que são fixas e as que variam. Descobrir seu custo de vida, somando o valor médio de suas despesas. Esse dado é bem importante para poder equilibrar as finanças e fazer qualquer planejamento”, explica Francis.



Uma vida financeira saudável é um dos pilares para dias mais tranquilos e menos estressantes. Porém, cuidar do bolso nem sempre é fácil, e o começo do ano é o momento ideal para rever hábitos e assumir um novo compromisso com sua saúde financeira.



Pequenas mudanças no presente podem gerar grandes transformações no futuro – e essa jornada começa no início do ano. A pressão das dívidas, a ansiedade pela falta de dinheiro nos rouba a paz e a saúde. Por isso, o professor de finanças da Strong Business School, Jarbas Thaunahy aconselha : “Aproveite o início o ano, um novo ciclo nos convida. Refaça seu caminho financeiro para além de apenas promessas, é fundamental que transformemos esses desejos em ações concretas e planejamentos estratégicos".



Para Carl Richards, autor do livro Você e seu dinheiro: métodos simples para não fazer tolices , “as decisões financeiras são, quase sempre, decisões sobre a vida. Antes de decidir quais são seus objetivos financeiros, você precisa definir seus objetivos de vida”.



Oito em cada dez brasileiros inadimplentes são reincidentes e a falta de planejamento financeiro e o consequente endividamento excessivo são os principais vilões dessa história. O endividamento excessivo não é apenas um número, mas uma realidade que impacta a vida de milhões de brasileiros. Além de comprometer a capacidade de realizar sonhos, como comprar um imóvel ou viajar, as dívidas podem gerar estresse, ansiedade e até mesmo problemas de saúde.



Contudo, é possível reverter esse cenário com um bom planejamento financeiro. Ao criar um orçamento, definir metas e controlar os gastos, é possível sair das dívidas e construir um futuro mais seguro. Buscar orientação profissional também pode ser uma excelente alternativa para quem precisa de ajuda para organizar suas finanças.



O professor explica por que o planejamento financeiro é tão importante:



Organização: Saber para onde seu dinheiro está indo te ajuda a identificar gastos desnecessários e a otimizar seus recursos.



Prevenção de dívidas: Um bom planejamento ajuda a evitar dívidas desnecessárias e a quitar as existentes de forma mais rápida.



Realização de sonhos: Com um planejamento financeiro sólido, você pode economizar para realizar seus sonhos, como comprar um imóvel, viajar ou se aposentar mais cedo.



Tranquilidade: Saber que suas finanças estão sob controle te proporciona mais segurança e tranquilidade.



O professor Thaunahy afirma que pode parecer complexo, mas se seguir os passos colocando-os no papel você vai materializar o que deve ser feito e esse é um passo funcamental para o projeto de uma vida financeira mais saudável.



Faça um balanço: Liste todas as suas fontes de renda; anote todos os seus gastos fixos (aluguel, contas, etc.) e variáveis (alimentação, lazer, etc.); calcule sua renda líquida (renda total menos gastos).



Estabeleça metas: defina metas claras e mensuráveis, como "economizar R$1.000,00 por mês para viajar em 6 meses".



Seja realista: seus objetivos devem ser desafiadores, mas alcançáveis.



Crie um orçamento: destine uma parte da sua renda para cada categoria de gasto (aluguel, alimentação, lazer, etc.). Use aplicativos ou planilhas para acompanhar seus gastos.



Elimine dívidas: priorize o pagamento das dívidas com juros mais altos. Negocie com os credores para tentar renegociar as dívidas.



Comece a investir: mesmo que seja um valor pequeno, comece a investir para fazer seu dinheiro trabalhar para você. Consulte um especialista para escolher os investimentos mais adequados ao seu perfil.



Construa uma reserva de emergência: tenha uma quantia guardada para imprevistos, como gastos médicos ou reparos em casa.



Revise seu planejamento regularmente: revise seu planejamento financeiro periodicamente para verificar se está no caminho certo e fazer ajustes se necessário.



Material escolar





Uma das despesas bem comuns no início de ano são com as escolas particulares. Além da matricula, é preciso se preocupar com o material escolar.



Segundo uma matéria do R7, o material escolar deve sofre um aumento de 5% em 2025, não apenas por conta da inflação, mas também da alta no preço da celulose, matéria-prima da folha sulfite



“Geralmente, as escolas estão fazendo boas negociações nas matrículas, como diluí-las ao longo do ano. Se você tiver essa possibilidade é uma boa, até porque ainda tem o material escolar do início do ano”, aconselha Mariana.

Impostos e parcelamentos



Contas e impostos com prazos rigorosos surgem logo no começo do ano, exigindo uma antecipação dos valores necessários.



No Distrito Federal, o IPTU pode ser pago em parcela única com desconto em fevereiro ou parcelado em até cinco vezes sem juros, prática comum em outros estados. Mariana orienta:



"Se você tiver uma boa reserva e o pagamento integral não comprometer o orçamento, pagar à vista pode ser vantajoso. Caso contrário, parcelar sem juros é uma boa opção. O mesmo se aplica ao IPVA, que pode ser dividido em até seis vezes sem juros, com desconto de 10% para pagamento em cota única em fevereiro."



Mariana Rocha sugere algumas estratégias de planejamento:



- Liste as contas obrigatórias: Relacione despesas inevitáveis como impostos (IPTU, IPVA), mensalidades escolares, seguros e contas fixas (água, luz, telefone) para ter uma visão clara das obrigações financeiras.



- Divida as despesas: Sempre que possível, opte pelo parcelamento de contas, como impostos e taxas, para aliviar o orçamento.



- Evite juros: Atrasos no pagamento podem resultar em multas e juros altos. Antecipar os pagamentos é essencial para evitar essas penalidades.