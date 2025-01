Sony/Divulgação PS5 é um dos itens leiolados pela receita





O novo leilão regional da Receita Federal em Sâo Paulo começou às 9h desta quinta-feira (23). São 203 lote de mercadorias apreendidas ou abandonadas que podem ser compradas até as 20h da segunda-feira (27). A sessão de lances acontece às 10h do dia 30.

Entre os itens de leilão estão carros, joias, diamantes, videogames e óculos de realidade virtual, entre outros itens menores.

O leilão é destinado a pessoas físicas e jurídicas e será feito online. Os lances são para lotes fechados previamente.





Quando custa o leilão da receita?

O leilão é dividido em lotes e começa a partir de R$ 100. Nestes, há um PlayStation 5. O mais caro custa R$ 1,4 milhão e tem uma máquina para balanceamento de rodas e medição de excentricidade. Outros valores são a partir de:

R$ 800 (lotes 45 a 47): câmeras e lentes fotográficas;

R$ 1 mil (lotes 82 e 83): triciclos elétricos;

R$ 2,6 mil (lote 53): Scooter turbo;

R$ 6 mil (lote 91): Fiat Uno;

R$ 7,8 mil (lote 95): Corsa;

R$ 9,5 mil (lote 97): Ford Focus;

R$ 14 mil (lotes 10 a 16): diamantes e pedras preciosas.

Como funciona o leilão?

Embora o leilão seja online, é possível visitar os lotes de forma presencial por meio de agendamento e em dias de expediente normal. As cidades que têm lotes são Guarulhos, Santos, São Paulo, São Bernardo do Campo, Araraquara, São José do Rio Preto e Bauru.

Para verificar contatos de agendamento, endereços e horários de visitação, basta acessar o edital do leilão.

É válido, ainda, que pessoas físicas não podem revender os itens, e alguns lotes têm a mesma restrição para pessoas jurídicas.

Os pagamentos são por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), nunca depósitos ou transferências, e o Fisco detalha atenção para o fato, pois a época reúne diversos tipos de golpe.

Quem pode participar do leilão?

Para pessoas físicas, os critérios para participar do leilão são:

ser maior de 18 anos ou emancipado; ter Cadastro de Pessoas Física (CPF); ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Para pessoas jurídicas, os critérios para participar do leilão são:

ter cadastro regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ); ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do governo federal caso for responsável da empresa ou seu procurador,

O passo a passo para participar do leilão da receita é:

Acessar o Sistema de Leilão Eletrônico por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) entre 23 e 27 de janeiro; selecionar o edital do leilão (número 0800100/000007/2024 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 8ª REGIÃO FISCAL); escolher o lote e clicar em "incluir proposta" para fazer o lance; aceitar os termos e condições apresentados pelo site da Receita; e incluir o valor do lance; salvar.