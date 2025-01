Sony/Divulgação PS5 está entre os itens que serão leiloados

A Receita Federal em São Paulo anunciou um novo leilão regional de mercadorias apreendidas ou abandonadas, marcado para o dia 30 de janeiro.

O evento contará com 203 lotes disponíveis, incluindo itens como óculos de realidade virtual, notebooks, smartphones, painéis solares, smartwatches, tablets, videogames, câmeras fotográficas, fones de ouvido, mesas de som, instrumentos musicais, relógios, joias e diamantes, entre outros.

De acordo com a Receita, o leilão será realizado de forma eletrônica e está aberto para a participação de pessoas físicas e jurídicas.

As propostas poderão ser submetidas entre as 9h do dia 23 de janeiro e as 20h do dia 27 de janeiro. A sessão para lances está agendada para as 10h do dia 30, conforme o horário de Brasília.

Os interessados deverão fazer lances para os lotes fechados, ou seja, conjuntos de itens específicos.

Entre os destaques, os lotes mais acessíveis custam a partir de R$ 100, cada um contendo um PlayStation 5. O lote mais valioso, avaliado em R$ 1,4 milhão, inclui uma máquina para balanceamento de rodas e medição de excentricidade.

Outros lotes de interesse incluem:





Lotes 10 a 16: diamantes lapidados e pedras preciosas a partir de R$ 14 mil;

Lotes 45 a 47: máquinas fotográficas e lentes para câmeras, com valores a partir de R$ 800;

Lote 52: óculos de realidade virtual a partir de R$ 2,4 mil;

Lote 53: scooter turbo com lances a partir de R$ 2,6 mil;

Lotes 82 e 83: triciclos elétricos por R$ 1 mil;

Lote 91: Fiat Uno a partir de R$ 6 mil;

Lote 95: Corsa da GM, com lances a partir de R$ 7,8 mil;

Lote 97: Ford Focus a partir de R$ 9,5 mil.

O Fisco informa que os lotes poderão ser visitados entre 20 e 24 de janeiro em diversas cidades, incluindo Guarulhos, Santos, São Paulo, São Bernardo do Campo, Araraquara, São José do Rio Preto e Bauru. A visitação deve ser agendada e ocorrerá em dias úteis.

A Receita Federal enfatiza que os bens adquiridos por pessoas físicas não podem ser revendidos, assim como alguns lotes específicos para pessoas jurídicas. O órgão também alerta para a existência de golpes, como transmissões ao vivo fraudulentas que simulam leilões em plataformas de vídeos. A participação no leilão é exclusivamente pelo e-CAC, e o pagamento é realizado através de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf).



Quem pode participar





Para pessoas físicas:

Ser maior de 18 anos ou emancipada;

Estar inscrita no CPF;

Possuir selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema digital do Governo Federal.

Para pessoas jurídicas:

Estar regular no CNPJ;

Responsável ou procurador com selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema digital do governo federal.

Como Participar





Os interessados devem:

Acessar o Sistema de Leilão Eletrônico via e-CAC entre 23 e 27 de janeiro;

Selecionar o edital 0800100/000007/2024;

Escolher o lote desejado e incluir a proposta;

Aceitar os termos e registrar o valor proposto, respeitando o mínimo estabelecido.