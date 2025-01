Mauro Pimentel Ilustração com notas de dólar americano (E) e real no Rio de Janeiro, em 17 de dezembro de 2024





O dólar fechou em R$ 6,02 nesta quarta-feira (15), representando uma baixa de 0,36%. O Ibovespa, por sua vez, teve forte alta - cerca de 3%.

Dois principais fatores influenciaram no valor do dólar: a divulgação de dados de inflação dos Estados Unidos, que fecharam dentro do esperado, e a notícia do cessar-fogo entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza.

Inflação nos EUA

Os EUA divulgaram dados de inflação de dezembro. O fechamento foi em 0,4%, um pouco acima do projetado (0,3%) devido à alta no valor de produtos de energia. Porém, o balanço de 2024 ficou em 2,9%, na linha do projetado.

O início do balanço corporativo do país norte-americano também se iniciou, e grandes empresas divulgaram os resultados hoje.





Valor do dólar

O dólar fechou em R$ 6,0241 nesta quinta, e alcançou a mínima de R$ 6,0114 no dia. Com isso, teve queda de 1,27% na semana, queda de 2,52% no mês e no ano. Na véspera, o valor era R$ 6,04.

Ibovespa

O Ibovespa, por sua vez, teve alta de 2,81% e 122.650 pontos na quinta. No dia anterior, o fechamento foi em alta de 0,25%, aos 119.299 pontos. Assim, a alta semanal foi de 0,13%, e no ano e mês, 1,06%.