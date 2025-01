Agência Brasil INSS

Em 2025, o teto das aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) será reajustado para R$ 8.157,41, o que representa um aumento em relação ao valor atual de R$ 7.786,01. Esse novo teto será utilizado na tabela de contribuições progressivas do INSS, que também foi atualizada e já será aplicada nos salários de janeiro, com pagamento em fevereiro.

O especialista em Previdência e Orçamento, Leonardo Rolim, ex-presidente do INSS, foi o responsável pelos cálculos que levaram ao aumento do teto. O número oficial, segundo o governo, deve ser divulgado ainda nesta sexta-feira.

Confira a tabela atualizada de contribuição para o INSS:

Até R$ 1.518,00

Alíquota: 7,5%

Parcela a deduzir do INSS: R$ 0,00

De R$ 1.518,01 até R$ 2.793,88

Alíquota: 9,00%

Parcela a deduzir do INSS: R$ 22,77

De R$ 2.793,89 até R$ 4.190,83

Alíquota: 12,00%

Parcela a deduzir do INSS: R$ 106,59

De R$ 4.190,84 até R$ 8.157,41

Alíquota: 14,00%

Parcela a deduzir do INSS: R$ 190,40

Com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) em 4,77%, conforme divulgado pelo IBGE, os aposentados e pensionistas do INSS que recebem valores acima do salário mínimo terão um reajuste de 4,77% a partir de fevereiro deste ano.

Este ajuste será aplicado a todos os segurados que já recebiam benefícios do INSS até o dia 1º de fevereiro de 2024. Para quem iniciou a aposentadoria após essa data, o reajuste será proporcional ao número de meses em que o benefício foi concedido.

De acordo com o calendário de pagamentos do INSS, aqueles que recebem o salário mínimo de aposentadoria, que será de R$ 1.518 este ano, começarão a receber os valores atualizados a partir de 27 de janeiro. Já os segurados que recebem acima do salário mínimo terão os pagamentos a partir de 3 de fevereiro.