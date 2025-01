Agência Brasil Outros benefícios do INSS seguem o mesmo calendário das aposentadorias

Nesta terça-feira (7), o grupo de aposentados , pensionistas e beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que recebem até um salário mínimo (R$ 1.412) têm os pagamentos de dezembro depositados. Hoje, são contemplados os que têm cartão com número terminado em 9 .

Também hoje, quem ganha acima do mínimo e tem benefício terminado em 4 ou 9 recebe os vencimentos do mês.

Os depósitos vão até o dia 8 de janeiro, com datas específicas para cada número final do cartão de benefício.

As datas de pagamento são organizadas conforme o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador. Para os beneficiários afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul, este será o último mês com pagamento no primeiro dia do calendário.

Mensalmente, o INSS paga mais de 40 milhões de benefícios, sendo 28 milhões para aqueles que recebem até um salário mínimo e 12 milhões para quem recebe acima do piso nacional. Desses, cerca de 6 milhões são benefícios assistenciais e 34 milhões são previdenciários.

Calendário de pagamento do INSS para beneficiários que recebem até um salário mínimo



1 -20 de dezembro

2 -23 de dezembro

3 -26 de dezembro

4 -27 de dezembro

5 -30 de dezembro

6 -2 de janeiro

7 -3 de janeiro

8 -6 de janeiro

9 -7 de janeiro

0 -8 de janeiro

Calendário de pagamento para beneficiários do INSS que recebem acima de um salário mínimo



1 e 6 -2 de janeiro

2 e 7 -3 de janeiro

3 e 8 -6 de janeiro

4 e 9 -7 de janeiro

5 e 0 -8 de janeiro

Como conferir o extrato?

Os beneficiários podem acessar o extrato de pagamento de duas formas: pelo site Meu INSS ou pelo aplicativo Meu INSS. Após realizar o login, basta clicar em "Extrato de Pagamento" para visualizar todos os detalhes sobre o pagamento.

Para aqueles sem acesso à internet, é possível consultar o extrato ligando para a Central 135, de segunda a sábado, das 7h às 22h. Será necessário informar o CPF e confirmar os dados cadastrais para evitar fraudes.

O saque do benefício deve ser realizado até o final do mês seguinte à sua disponibilização (aproximadamente 60 dias). Se o beneficiário não retirar o valor dentro desse período, o montante é devolvido ao INSS. Para resgatar esses valores, o segurado deve se dirigir a uma agência de Previdência Social.

Se o titular não conseguir realizar o saque, é possível nomear um procurador autorizado pelo INSS para realizar o procedimento. O procurador será incluído no cadastro do INSS e terá a autorização para fazer o saque do benefício junto à Caixa Econômica Federal.

Quem não recebeu o pagamento de algum benefício pode solicitar ao INSS através do Meu INSS. Para isso, basta fazer o login, acessar a opção "Agendamentos/Requerimentos", escolher "Novo requerimento", pesquisar por "não recebido" e seguir as instruções para solicitar o pagamento não recebido. O segurado será informado se precisar comparecer pessoalmente para comprovar informações. O acompanhamento do processo também pode ser feito pelo site.