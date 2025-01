MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Fachada da Receita Federal

A arrecadação de impostos e contribuições atingiu o valor de R$ 209,2 bilhões em novembro, divulgou a Receita Federal nesta terça-feira (7).

O resultado de novembro é o segundo maior da série histórica, iniciada há 30 anos, para o mês. O mais alto foi em novembro de 2013, de R$ 210,232 bilhões.

Em termos reais - ou seja, descontada a alta da inflação no período - o resultado novembro indica um crescimento de 11,21% comparado ao mesmo período do ano passado, quando a arrecadação federal atingiu R$ 188,1 bilhões.

De janeiro a novembro de 2024, a arrecadação foi de R$ 2,4 trilhões, o maior resultado da série histórica para o período. No mesmo período do ano passado, o Fisco contabilizou R$ 2,2 trilhões.

Conforme divulgado pela Receita, a arrecadação do PIS/Pasep e Cofins chegou a R$ 46 bilhões, representando crescimento real de 19,23%.

As compras feitas no exterior também influenciaram o resultado da Receita. O Imposto sobre Importação (II) e o IPI-Vinculado à Importação resultaram na arrecadação de R$ 10,642 bilhões, com um crescimento de 58,82%.