Reprodução Site da Receita Federal Rolex e iPhone à venda no leilão

A Alfândega da Receita Federal em Viracopos realizará seu último leilão de mercadorias apreendidas ou abandonadas de 2024 no dia 3 de dezembro . O leilão será totalmente eletrônico e contará com 168 lotes de produtos variados , incluindo smartphones, tablets, componentes eletrônicos, bolsas e calçados de grife, equipamentos fotográficos, videogames, relógios e outros itens.

Entre os lotes mais chamativos, destaca-se o lote 12, que inclui um Rolex e oito relógios da marca Tag Heuer, com lance mínimo de R$ 267.700. Já o lote 92 traz 3 iPhones com lance inicial de R$ 900.

O período para envio de propostas vai de 28 de novembro, a partir das 8h, até 2 de dezembro, às 21h (horário de Brasília). O leilão propriamente dito acontecerá no dia 3 de dezembro, com os lances sendo realizados de forma eletrônica por meio do Sistema de Leilão Eletrônico, acessível através do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), utilizando a identidade digital GOV.BR com nível de confiabilidade Prata ou Ouro.

Os lotes 1 a 124 estarão disponíveis para visitação a partir de segunda-feira, 18 de novembro, no Armazém de Mercadorias Perdidas no Aeroporto de Viracopos, localizado na cidade de Campinas (SP). Após o leilão, os vencedores terão um prazo de 30 dias para retirar os lotes arrematados.

A Receita Federal esclarece algumas regras importantes: mercadorias do tipo celular e acessórios não poderão ser comercializadas, mesmo que adquiridas por pessoa jurídica. Já as pessoas físicas poderão apresentar propostas para no máximo um único lote do tipo “Celular/Acessório” e “Notebook”.

O edital completo, a relação dos lotes e todas as informações relacionadas ao leilão podem ser acessados no site da Receita Federal.