Marcello Casal JrAgência Brasil - 21/03/2019 Para participar do leilão, é necessário seguir algumas etapas no sistema eletrônico da Receita Federal





A Receita Federal em São Paulo realizará um leilão online de mercadorias apreendidas ou abandonadas no dia 5 de novembro. O evento contará com 129 lotes , incluindo iPhone, carros de R$ 7,2 mil, vestuário e outros produtos. Os itens têm valores que variam de R$ 10 a R$ 1,2 milhão.



Os lances podem ser registrados até o dia 1º de novembro, e a sessão oficial de lances acontecerá às 10h do dia 5 de novembro.

Entre os destaques do leilão, estão produtos eletrônicos e veículos. No lote 4, será leiloado um iPhone 11 com lance inicial de R$ 300. No lote 101, há dois veículos Fiat Palio com valor de partida de R$ 7,2 mil.

Outro item de destaque é o lote 74, que inclui um MacBook com lance inicial de R$ 1 mil. O lote 77 traz um notebook Dell, com o valor mínimo de R$ 300, e, no lote 88, uma caminhonete Iveco Daily estará disponível com lance inicial de R$ 42 mil.

Os lotes incluem tanto veículos prontos para uso quanto sucata, eletrônicos, artigos esportivos, instrumentos musicais, e roupas. O leilão é uma oportunidade para adquirir itens apreendidos ou abandonados a preços que podem ser abaixo do mercado.





Como participar do leilão?

Para participar do leilão, é necessário seguir algumas etapas no sistema eletrônico da Receita Federal. Os interessados devem acessar o Sistema de Leilão Eletrônico através do portal e-CAC.

Após o acesso, é preciso selecionar o edital do leilão, escolher o lote desejado, aceitar os termos e condições do site e incluir um lance que seja superior ao valor mínimo estabelecido.

Além de abrir espaço para pessoas físicas, o leilão também está disponível para empresas, o que amplia as possibilidades de aquisição de bens para diferentes tipos de compradores.

Os interessados em veículos, por exemplo, podem encontrar opções tanto para circulação quanto para venda como sucata.

Locais do leilão



Barueri

Bauru

Guarulhos

Jacareí

Santo André

São Bernardo do Campo

São Paulo

Sorocaba

Suzano

Taubaté

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.