Bruno Peres/Agência Brasil Leilão da Caixa tem 500 imóveis; veja como participar

A Caixa Econômica Federal fará um novo leilão online de imóveis com até 55% de desconto na próxima segunda-feira (21). Serão 500 propriedades leiloadas em todas as regiões do Brasil, entre casas, apartamentos, lotes e bens comerciais. O lance inicial será de R$ 32,8 mil.

Neste leilão, a Caixa vai cobrir os respectivos débitos das propriedades de IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) e ITR (Imposto Territorial Rural) acima de R$ 1.000. Já outras dívidas, como condomínio atrasado, serão quitados independentemente do valor.

Para consultar ou arrematar os 500 bens imobiliários, é preciso acessar o site www.fidalgoleiloes.com.br , a partir das 10h de segunda-feira (21) até as 10h do dia 30 de outubro.

O arrematante pode usar o saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para adquirir o bem. Aqueles que têm a intenção de financiar o pagamento devem procurar uma agência da Caixa Econômica Federal antes do fim do leilão para obter a carta de crédito aprovada.

Documentação



Pessoas físicas e jurídicas podem participar do leilão, mas para isso é necessário realizar o cadastro e enviar os documentos exigidos no edital.

A pessoa física ou pessoa designada deverá apresentar ao leiloeiro cópias autenticadas ou assinados com o certificado digital (exemplo gov.br) destes documentos:

cédula de identidade

CPF

comprovante de endereço

procuração com firma do outorgante reconhecida por tabelião, se for o caso

A pessoa juridica ou pessoa designada deverá apresentar ao leiloeiro cópias autenticadas ou assinados com o certificado digital (exemplo gov.br) destes documentos:

CNPJ

Ato Constitutivo e devidas alterações

CPF e cédula de identidade do representante

Procuração com firma do outorgante reconhecida por tabelião, acompanhada do documento que comprove que a outorga da procuração foi feita por quem detém poderes para fazê-lo

