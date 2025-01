Valter Campanato/Agência Brasil Moeda norte-amerciana caiu em todo o mundo

O dólar comercial fechou esta segunda-feira (6) em queda, cotado a R$ 6,11. Às 10h20, a cotação caía 1,19%, valendo R$ 6,1077. Na semana passada, a primeira de 2025, a moeda norte-americana fechou em alta de 0,30%, cotada a R$ 6,1811.

O Ibovespa, índice de referência do mercado acionário brasileiro, terminou com crescimento de 1,04%, registrando 119.763 pontos.



Mercado de olho nas tarifas de Trump

A baixa se dá pela expectativa de que as tarifas impostas a produtos importados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sejam menores do que o prometido por ele em campanha eleitoral.

Segundo uma reportagem do The Washington Post, os assessores de Trump exploram planos para impor tarifas para todos os países do mundo, mas apenas sobre importações de produtos considerados essenciais para a segurança econômica e nacional do país, como energia e defesa bélica.

A ideia dos assessores se justifica pelo fato de que as tarifas altas sobre todas as importações poderiam culminar no avanço da inflação norte-americana, que já ultrapassou a meta do Fed, o banco central do país.

Apesar dos assessores terem enfatizado que as negociações não foram encerradas, o mercado adiantou a empolgação com a notícia, o que fez a moeda cair em todo o mundo.

Além das tarifas de Trump, o mercado brasileiro acompanha a divulgação de dados econômicos do cenário nacional em dezembro, que devem sair na próxima sexta (10). A expectativa é que se confirme o estouro da meta da inflação brasileira pelo terceiro ano seguido.