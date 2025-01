Divulgação Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

As inscrições para o concurso público do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) vão até esta sexta-feira (3), às 18h. Para se inscrever, os interessados devem acessar o site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) , responsável pela organização do concurso.

Ao todo, o concurso oferece 350 vagas de nível superior, com salários de até R$ 8,8 mil. As vagas estão distribuídas entre os cargos de analista administrativo (120 vagas) e analista ambiental (230 vagas), em várias regiões do Brasil e na sede da instituição em Brasília (DF).

A carga horária para os aprovados será de 40 horas semanais, e 20% das vagas são destinadas a negros (pretos e pardos) e indígenas, enquanto 5% são reservadas a pessoas com deficiência.

A taxa de inscrição é de R$ 93 para analista administrativo e R$ 99 para analista ambiental. No entanto, candidatos que são doadores de medula óssea ou que estão cadastrados no CadÚnico podem pedir isenção da taxa.

As provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 23 de fevereiro de 2025 e serão realizadas nas capitais de todos os estados. O exame será aplicado no período da tarde, o que impede que os candidatos se inscrevam para os dois cargos.

O concurso foi autorizado pelo Ministério da Gestão em agosto e, a última seleção do ICMBio ocorreu em 2021, quando foram preenchidas 171 vagas em cargos de nível médio e superior.

Cronograma do concurso: